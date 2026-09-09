Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Millî Mücadele'yi büyük bir zafere ulaştıran başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanları rahmet ve minnetle yad eden Erdoğan, tüm İzmirli vatandaşlara selamlarını iletti.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü tebrik ediyor, Millî Mücadele'mizi büyük bir zafere ulaştıran başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Tüm İzmirli vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum."