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Başkan Erdoğan İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutladı! "Tüm İzmirli vatandaşlara selamlarımı iletiyorum"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutladı! "Tüm İzmirli vatandaşlara selamlarımı iletiyorum"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, Millî Mücadele’yi büyük bir zafere ulaştıran başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanları rahmet ve minnetle andı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan mesajında, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü tebrik etti.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Millî Mücadele'yi büyük bir zafere ulaştıran başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanları rahmet ve minnetle yad eden Erdoğan, tüm İzmirli vatandaşlara selamlarını iletti.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü tebrik ediyor, Millî Mücadele'mizi büyük bir zafere ulaştıran başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Tüm İzmirli vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum."

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#Erdoğan #İzmir'in Kurtuluşu
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