İLK AŞAMA BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Tedarik sürecinin önemli başlıklarından birini oluşturan pilot eğitimlerinde böylece yeni bir safhaya geçildi. Ağustos ayında eğitimlere başlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotları, ilk olarak Eurofighter Typhoon sistemlerine ilişkin terminoloji eğitimlerinden geçti. Terminoloji aşamasının başarıyla tamamlanmasının ardından Türk pilotlar, programın uçuş eğitimleri bölümüne geçti. Böylece pilotların Eurofighter Typhoon platformuna yönelik eğitim sürecinde uygulamalı aşama başlamış oldu.