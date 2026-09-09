Eurofighter sürecinde yeni safha! Türk pilotlar uçuş eğitimi başladı
Türkiye’nin hava gücünü güçlendirmeye yönelik Eurofighter Typhoon tedarik sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Milli Savunma Bakanlığı, Birleşik Krallık Hükümeti ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında eğitim alan Türk pilotların uçuş eğitimlerine başladığını duyurdu.
Türkiye'nin hava gücünü ileri teknoloji savaş uçaklarıyla güçlendirmeye yönelik çalışmalar sürerken, Eurofighter Typhoon tedarik sürecinde önemli bir aşama daha geride bırakıldı.
MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Birleşik Krallık Hükümeti ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında eğitim alan Türk pilotların uçuş eğitimlerine başladığını duyurdu.
"UÇUŞ EĞİTİMLERİ BAŞLADI"
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki pilotların Eurofighter Typhoon savaş uçaklarına yönelik eğitim sürecinin devam ettiği belirtildi.
Bakanlık, "Birleşik Krallık Hükümeti ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında, Ağustos ayında eğitim sürecine başlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarımız, terminoloji eğitimlerini başarıyla tamamlayarak uçuş eğitimlerine başladı." açıklamasında bulundu.
İLK AŞAMA BAŞARIYLA TAMAMLANDI
Tedarik sürecinin önemli başlıklarından birini oluşturan pilot eğitimlerinde böylece yeni bir safhaya geçildi. Ağustos ayında eğitimlere başlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotları, ilk olarak Eurofighter Typhoon sistemlerine ilişkin terminoloji eğitimlerinden geçti. Terminoloji aşamasının başarıyla tamamlanmasının ardından Türk pilotlar, programın uçuş eğitimleri bölümüne geçti. Böylece pilotların Eurofighter Typhoon platformuna yönelik eğitim sürecinde uygulamalı aşama başlamış oldu.