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Murat Kurum ile Chris Bowen video görüşmesinde bir araya geldi: COP31 sürecinde iklim işbirliği ve öncelikler masaya yatırıldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Murat Kurum ile Chris Bowen video görüşmesinde bir araya geldi: COP31 sürecinde iklim işbirliği ve öncelikler masaya yatırıldı

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile görüştü.

Bakan Kurum, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Murat Kurum ile Chris Bowen video görüşmesinde bir araya geldi: COP31 sürecinde iklim işbirliği ve öncelikler masaya yatırıldı - 1

Bakan Kurum paylaşımda, şunları kaydetti:

"COP31'e doğru giden süreçte ülkeler arasındaki diyaloğu ve işbirliğini güçlendirmeye devam ediyoruz. Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Sayın Chris Bowen ile gerçekleştirdiğimiz video konferans görüşmesinde iklim değişikliği ile mücadelede işbirliğinin önemini, ortak mücadele konularımızı ve önceliklerimizi ele aldık. Daha yaşanabilir bir dünyanın geleceği için hep birlikte çalışmayı sürdürüyoruz."

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