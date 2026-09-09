Bakan Kurum paylaşımda, şunları kaydetti:

"COP31'e doğru giden süreçte ülkeler arasındaki diyaloğu ve işbirliğini güçlendirmeye devam ediyoruz. Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Sayın Chris Bowen ile gerçekleştirdiğimiz video konferans görüşmesinde iklim değişikliği ile mücadelede işbirliğinin önemini, ortak mücadele konularımızı ve önceliklerimizi ele aldık. Daha yaşanabilir bir dünyanın geleceği için hep birlikte çalışmayı sürdürüyoruz."