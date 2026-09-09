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Tamirhanede motor patlaması sırasında kopan parça başına isabet etti! 13 yaşındaki çocuk öldü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tamirhanede motor patlaması sırasında kopan parça başına isabet etti! 13 yaşındaki çocuk öldü

Hatay’ın Samandağ ilçesinde oto tamirhanesinde çırak olarak çalışan Tunç Çam (13), araç bakımı yaptığı sırada motor bölümünde meydana gelen patlamada kopan parçanın başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Uzunbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Oto tamirhanesinde çırak olarak çalışan Tunç Çam, iş yerinde bir aracın bakımıyla ilgilendiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle motor bölümünde patlama meydana geldi. Patlama sırasında motordan kopan parçalardan biri Çam'ın başına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ancak yapılan kontrolde Çam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çam'ın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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