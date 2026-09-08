Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tayland Büyükelçisi Chaturont Chaiyakam'ı, İsveç Büyükelçisi Ulrika Funered'i, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov'u, Birleşik Krallık Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson'u, Kanada Büyükelçisi Marcel Lebleu'yu kabul etti.

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Büyükelçiler, büyükelçilerin aileleri ve bazı büyükelçilik mensupları takdiminin ardından Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.