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Başkan Erdoğan Tayland'dan Kanada'ya 5 ülkenin büyükelçisini Külliye'de kabul etti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan Tayland'dan Kanada'ya 5 ülkenin büyükelçisini Külliye'de kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler görüşmede güven mektuplarını sundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tayland Büyükelçisi Chaturont Chaiyakam'ı, İsveç Büyükelçisi Ulrika Funered'i, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov'u, Birleşik Krallık Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson'u, Kanada Büyükelçisi Marcel Lebleu'yu kabul etti.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Büyükelçiler, büyükelçilerin aileleri ve bazı büyükelçilik mensupları takdiminin ardından Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Başkan Erdoğan daha sonra büyükelçileri ayrı ayrı kabul etti.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

İşte o kareler...

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