Türkiye'nin imzaladığı 4 milletlerarası anlaşma, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar arasında Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na ilişkin anlaşma da yer aldı.

Türkiye'nin imzaladığı 4 milletlerarası anlaşma Resmî Gazete'de yayımlandı. Anlaşmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

Kararlar arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) kapsamındaki finansman anlaşmalarına ilişkin düzenlemeler ile Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31'e yönelik anlaşma da yer aldı.

IPA II ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK

Resmî Gazete'de, 23 Haziran ve 24 Temmuz tarihli "Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2020 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 23/6/2026 ve 24/7/2026 Tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Değişiklik Protokolü"nün onaylanmasına ilişkin karar yer aldı.

Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

2016 YILI PROGRAMINA İLİŞKİN KARAR

15 Mayıs 2026'da Ankara'da imzalanan "Ekli 2016 Yılı İçin Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Altında Türkiye'ye Yönelik Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasına 4 No'lu Zeyilnamenin İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar" da Resmî Gazete'de yayımlandı.

COP31 ANLAŞMASI ONAYLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Haziran 2026'da Bonn'da imzalanan ve Türkiye ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası arasındaki COP31 sürecini kapsayan anlaşmayı da onayladı.

Anlaşma; Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın yanı sıra Kyoto Protokolü Taraflar Toplantısı olarak düzenlenen Taraflar Konferansı'nın 21. oturumu, Paris Anlaşması Taraflar Toplantısı olarak düzenlenen Taraflar Konferansı'nın 8. oturumu, bağlı organların oturumları ve diğer BMİDÇS toplantılarını kapsıyor.

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 kapsamında taraflar arasında mutabık kalınan hususlar da anlaşmada yer aldı.

VERİLERE İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI

Yine 9 Haziran 2026'da Bonn'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması Sekretaryası Arasında Verilere İlişkin Mutabakat Zaptı"nın onaylanmasına ilişkin karar da Resmî Gazete'de yayımlandı.