"Vanlı Kara Haydar" Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı!
Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan hakkında, sosyal medya paylaşımları sebebiyle Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve devletin kurumlarını aşağılama suçundan soruşturma başlatıldı. Gece saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Tançalan'ın, düğün görüntülerine yansıyan yüksek miktardaki altın ve mal varlığının kaynağının tespiti için MASAK incelemesi talep edildi.
Sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan hakkında, sosyal medya paylaşımları sebebiyle soruşturma başlatıldı.
BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu düzenleyen TCK'nın 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.
25 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Başsavcılığın talimatı doğrultusunda (25 olay kaydı bulunan) şüpheli, 8 Eylül 2026 tarihinde gece saat 03.00 sıralarında Van'ın Muradiye ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alınmış; Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından emniyete götürüldü.
ALTIN VE PARALAR İÇİN MASAK TALEBİ
Şahsın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğünde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin olarak da inceleme başlatılmıştır. Söz konusu mal varlığı unsurlarının kaynağının incelenmesi amacıyla mali araştırma süreci başlatılmış, adli makamlarca MASAK'tan inceleme talebinde bulunuldu.