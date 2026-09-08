Sosyal medyada paylaşılan video içeriğindeki ifadeleri nedeniyle "basın yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istenen sanık Türker Ertürk'ün yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ertürk, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken avukatları ise salonda hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen Ertürk'ün tutukluluk halinin devamına karar verilerek eksikliklerin giderilmesi için duruşma ertelendi.