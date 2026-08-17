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Emekli Tuğamiral Türker Ertürk tutuklandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Emekli Tuğamiral Türker Ertürk tutuklandı

Sosyal medyada paylaşılan video içeriğindeki ifadeleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türker Ertürk sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

akırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video içeriklerinde geçen ifadeleri nedeniyle Ertürk hakkında resen soruşturma başlattı.

TÜRKER ERTÜRK GÖZALTINA ALINDI

Ertürk, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Ertürk, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Burada savcılığa çıkarılan Ertürk, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, Ertürk'ün tutuklanmasına karar verdi.

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