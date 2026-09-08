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İstanbul’da 122 milyon liralık şirket vurgunu: 19 şüpheli gözaltına alındı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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İstanbul’da 122 milyon liralık şirket vurgunu: 19 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da çalıştığı şirketin ödemelerini kendisine ve başka kişilere ait banka hesaplarına aktararak yaklaşık 122 milyon liralık zarara yol açtığı belirlenen muhasebecinin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada bir şirkette muhasebe personeli olarak görev yapan M.A'nın son yıllarda şirkete yapılan ödemeleri kendisine ve diğer şüphelilere ait banka hesaplarına aktardığı tespit edildi.

İstanbul’da 122 milyon liralık şirket vurgunu: 19 şüpheli gözaltına alındı - 1

ŞİRKETİ 122 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATMIŞ

Şirketi yaklaşık 122 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen M.A. ile şüpheli para trafiği bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul, Sinop ve Tokat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.A'nın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’da 122 milyon liralık şirket vurgunu: 19 şüpheli gözaltına alındı - 2

5 TAŞINMAZ VE 12 ARACA EL KONULDU

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, tüfek ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Şüphelilerin banka hesapları bloke edilirken, 5 taşınmaz ile 12 araca el konuldu.

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