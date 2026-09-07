Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken ailelerin çocukların okul düzenine yeniden alışması için atacağı adımlar önem kazanıyor. Sağlık Bakanlığı, tatil döneminin ardından yaşanabilecek uyum sorunlarına karşı ailelere yol gösteren öneriler yayımladı. Açıklamada özellikle ekran kullanımı, uyku düzeni, okul kaygısı ve ebeveyn tutumları üzerinde duruldu.

Sağlık Bakanlığı, bu dönemde çocukların yaşadığı kaygının anlaşılması gerektiğine dikkat çekti. Akademik başarı kadar çocukların ruh sağlığının da gözetilmesinin önemli olduğu belirtildi. Bu nedenle ailelerin okul başlamadan önce günlük düzeni bir anda değiştirmek yerine, çocukları yavaş yavaş okul temposuna hazırlaması gerekiyor.

Yaz tatilinde değişen günlük düzen, okulun başlamasıyla birlikte çocuklar için yeniden şekilleniyor. Geç saatlerde uyumak, daha fazla ekran kullanmak ve okul sorumluluklarından uzak kalmak, öğrencilerin yeni düzene alışmasını zorlaştırabiliyor.

EKRAN SÜRESİ BİR ANDA DEĞİL, KADEMELİ AZALTILMALI

Tatil döneminde artan ekran kullanımının okul açıldığında aniden kesilmesi, çocuklar açısından zorlayıcı olabilir. Bakanlık, ekranla ilgili kuralların aile içinde birlikte belirlenmesini ve kullanımın günlük yaşamı aksatmayacak seviyede tutulmasını önerdi.

Açıklamada, tüm kuralların aynı anda uygulanması yerine kademeli bir geçiş yapılmasının daha uygun olduğu vurgulandı. Aşırı sınırlayıcı bir yaklaşımın ise tercih edilmemesi gerektiği belirtildi.

Ekran süresini azaltırken çocukların başka alanlara yönelmesi de önem taşıyor. Spor, müzik, sanat ve hobi faaliyetleri, çocukların ekran dışında daha fazla zaman geçirmesine yardımcı olabilir.