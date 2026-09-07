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Sağlık Bakanlığı okula dönüş öncesi aileleri uyardı: Ekran süresini azaltın, uyku düzenini yeniden kurun

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sağlık Bakanlığı, yaz tatili sonrası okula dönüşte çocukların uyumunu kolaylaştıracak önerilerini paylaştı. Ekran süresinin kademeli azaltılması, uyku düzeninin yeniden kurulması ve ayrılık kaygısının dikkate alınması istenirken, ailelere de çocuklarını akranlarıyla kıyaslamamaları çağrısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı okula dönüş öncesi aileleri uyardı: Ekran süresini azaltın, uyku düzenini yeniden kurun 1

Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken ailelerin çocukların okul düzenine yeniden alışması için atacağı adımlar önem kazanıyor. Sağlık Bakanlığı, tatil döneminin ardından yaşanabilecek uyum sorunlarına karşı ailelere yol gösteren öneriler yayımladı. Açıklamada özellikle ekran kullanımı, uyku düzeni, okul kaygısı ve ebeveyn tutumları üzerinde duruldu.

Sağlık Bakanlığı okula dönüş öncesi aileleri uyardı: Ekran süresini azaltın, uyku düzenini yeniden kurun 2

TATİLDEN OKUL DÜZENİNE GEÇİŞ KOLAY OLMAYABİLİR

Yaz tatilinde değişen günlük düzen, okulun başlamasıyla birlikte çocuklar için yeniden şekilleniyor. Geç saatlerde uyumak, daha fazla ekran kullanmak ve okul sorumluluklarından uzak kalmak, öğrencilerin yeni düzene alışmasını zorlaştırabiliyor.

Sağlık Bakanlığı, bu dönemde çocukların yaşadığı kaygının anlaşılması gerektiğine dikkat çekti. Akademik başarı kadar çocukların ruh sağlığının da gözetilmesinin önemli olduğu belirtildi. Bu nedenle ailelerin okul başlamadan önce günlük düzeni bir anda değiştirmek yerine, çocukları yavaş yavaş okul temposuna hazırlaması gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı okula dönüş öncesi aileleri uyardı: Ekran süresini azaltın, uyku düzenini yeniden kurun 3

EKRAN SÜRESİ BİR ANDA DEĞİL, KADEMELİ AZALTILMALI

Tatil döneminde artan ekran kullanımının okul açıldığında aniden kesilmesi, çocuklar açısından zorlayıcı olabilir. Bakanlık, ekranla ilgili kuralların aile içinde birlikte belirlenmesini ve kullanımın günlük yaşamı aksatmayacak seviyede tutulmasını önerdi.

Açıklamada, tüm kuralların aynı anda uygulanması yerine kademeli bir geçiş yapılmasının daha uygun olduğu vurgulandı. Aşırı sınırlayıcı bir yaklaşımın ise tercih edilmemesi gerektiği belirtildi.

Ekran süresini azaltırken çocukların başka alanlara yönelmesi de önem taşıyor. Spor, müzik, sanat ve hobi faaliyetleri, çocukların ekran dışında daha fazla zaman geçirmesine yardımcı olabilir.

Sağlık Bakanlığı okula dönüş öncesi aileleri uyardı: Ekran süresini azaltın, uyku düzenini yeniden kurun 4

Bakanlığın ekran kullanımı için önerileri

1
Yemek sırasında ekran kullanılmamalı.
2
Aileyle birlikte geçirilen zamanlarda ekran mümkün olduğunca devre dışı bırakılmalı.
3
Uyumadan 30 ila 60 dakika önce ekran kullanımı bırakılmalı.
4
Ekranların çocukların yatak odasında bulunmaması sağlanmalı.
5
Ekran süresini azaltma kuralları bir anda değil, kademeli olarak uygulanmalı.
6
Çocukların spor, müzik, sanat ve hobi gibi etkinliklere yönelmesi desteklenmeli.
Sağlık Bakanlığı okula dönüş öncesi aileleri uyardı: Ekran süresini azaltın, uyku düzenini yeniden kurun 5

UYKU DÜZENİ OKUL BAŞLAMADAN TOPARLANMALI

Tatil boyunca değişen uyku saatleri, okul döneminin başlamasıyla birlikte çocukların sabah erken kalkmasını zorlaştırabiliyor. Bu nedenle günlük düzenin okul açılmadan önce yeniden oluşturulması, uyum sürecinin daha rahat geçmesine katkı sağlayabilir.

Bakanlık da okula dönüş döneminde çocukların günlük sorumluluklara yeniden alışmasının önemine işaret etti. Uyku, ekran kullanımı ve okul sorumlulukları arasında dengeli bir düzen kurulması gerektiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı okula dönüş öncesi aileleri uyardı: Ekran süresini azaltın, uyku düzenini yeniden kurun 6

OKULA YENİ BAŞLAYACAK ÇOCUKLARDA AYRILIK KAYGISINA DİKKAT

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak çocuklar için okul hayatına geçiş daha farklı bir anlam taşıyor. Çünkü çocuklar ilk kez aile ortamından ayrılarak düzenli ve kurallı bir eğitim ortamına giriyor.

Bu değişiklik bazı çocuklarda ayrılık kaygısına ve uyum sorunlarına yol açabiliyor. Bakanlık, ailelerin bu duyguları küçümsemek yerine anlamaya ve çocuklarına destek olmaya çalışması gerektiğini bildirdi. Çocuğun okula ilişkin kaygılarını anlatmasına izin verilmesi de bu süreçte önemli. Ebeveynlerin çocuğu dinlemesi, sorularını sabırla yanıtlaması ve okulda karşılaşacağı günlük düzen hakkında önceden bilgi vermesi önerildi.

Sağlık Bakanlığı okula dönüş öncesi aileleri uyardı: Ekran süresini azaltın, uyku düzenini yeniden kurun 7

OKUL HAKKINDA OLUMLU KONUŞMAK UYUMU KOLAYLAŞTIRABİLİR

Çocuğun zihninde okulun nasıl bir yer olduğuna ilişkin oluşan düşünceler, ilk günlerdeki uyum sürecini etkileyebilir. Bu nedenle ailelerin okuldan söz ederken olumlu ve güven verici ifadeler kullanması gerektiği belirtildi.

Çocuklara okulda oyun oynayabilecekleri, keyifli etkinliklere katılabilecekleri ve yeni arkadaşlar edinebilecekleri anlatılabilir. Ancak çocuğun yaşayabileceği her durumun tamamen kolay geçeceği yönünde gerçekçi olmayan beklentiler oluşturulmaması da önem taşıyor.

Bakanlık, çocukların okul hakkındaki sorularının sabırla cevaplanmasını ve karşılaşacakları günlük düzenin önceden anlatılmasını tavsiye etti.

Sağlık Bakanlığı okula dönüş öncesi aileleri uyardı: Ekran süresini azaltın, uyku düzenini yeniden kurun 8

ÖĞRETMEN VE OKUL YÖNETİMİYLE İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ

Okula uyum yalnızca çocuğun ve ailenin çabasıyla sınırlı değil. Sağlık Bakanlığı, ailelerin öğretmen ve okul yönetimiyle işbirliği yapmasının da sürece katkı sağlayacağını belirtti.

Öğretmenlerin açıkladığı programa ve uygulama çizelgesine uyulması, çocuğun okul düzenine daha kolay alışmasına yardımcı olabilir. Aile ile okul arasındaki iletişimin düzenli olması, yaşanabilecek sorunların erken fark edilmesi açısından da önem taşıyor.

Sağlık Bakanlığı okula dönüş öncesi aileleri uyardı: Ekran süresini azaltın, uyku düzenini yeniden kurun 9

ÇOCUKLARIN KAYGISI KÜÇÜMSENMEMELİ

Okula dönüş döneminde çocukların kaygı, korku veya başka duygular yaşaması doğal karşılanmalı. Ailelerin bu duyguları görmezden gelmek yerine çocukların kendilerini ifade etmesine fırsat vermesi gerekiyor.

Özellikle "Bak arkadaşın ne kadar başarılı" gibi kıyaslayıcı ifadelerden uzak durulması önerildi. Bakanlık, çocukların sınıftaki veya çevredeki diğer çocuklarla karşılaştırılmaması gerektiğini vurguladı. Çocuğun öz güvenini zedeleyebilecek sözlerden kaçınmak, okula uyum sürecinde ailelerin dikkat etmesi gereken noktalar arasında yer aldı.

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