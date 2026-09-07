Açıklamada, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Şindi'nin hayatını kaybettiği belirtilerek, "Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, polis memuru Şindi'nin vefatından duyduğu üzüntüyü ifade ederek şunları kaydetti:

"Merhum polis memurumuza Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi ve yakınları olmak üzere emniyet teşkilatımıza ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Şindi'nin cenazesi, yarın İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul'a uğurlanacak.