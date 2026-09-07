Dolandırıldıklarını anlayan 11 müştekinin emniyete giderek şikâyetçi olması üzerine hakkında arama kaydı bulunan zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, şüphelinin bankalardan toplam 493 koçan çek temin ettiği ve yaklaşık 200-250 kişiden piyasa değeri 1 milyar 200 milyon TL'yi bulan araç ve gayrimenkul satın aldığı ortaya çıktı.

ŞÜPHELİNİN "İŞLERİM YOLUNDA GİTMİYOR" SAVUNMASI

Emniyetteki sorgusunda devasa vurguna ilişkin savunma yapan şüpheli D.S., "İşlerim yolunda gitmiyor." ifadesini kullanarak, ödeme günü gelen 20 ila 30 çekten yaklaşık 70-80 milyon TL tutarındaki kısmının karşılıksız çıktığını kabul ettiğini beyan etti.