Antalya’da 1,2 milyarlık karşılıksız çek vurgunu: Yakınlarını ve köylülerini milyarlık dolandıran esnaf tutuklandı
Antalya’nın Kepez ilçesinde kuruyemiş ve giyim mağazası işleten 34 yaşındaki D.S., akrabaları, yakınları ve köylülerinden karşılıksız çek vererek araç ve gayrimenkul aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yakalandı. Yaklaşık 250 kişiyi toplam 1 milyar 200 milyon TL mağdur ettiği belirlenen şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kepez ilçesinde ticari faaliyet yürüten D.S.'nin, güven ilişkisini kullanarak çevresindeki kişilerden karşılıksız çek karşılığında yüksek meblağlı mal varlığı edindiği bilgisi üzerine polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.
Dolandırıldıklarını anlayan 11 müştekinin emniyete giderek şikâyetçi olması üzerine hakkında arama kaydı bulunan zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Yapılan incelemelerde, şüphelinin bankalardan toplam 493 koçan çek temin ettiği ve yaklaşık 200-250 kişiden piyasa değeri 1 milyar 200 milyon TL'yi bulan araç ve gayrimenkul satın aldığı ortaya çıktı.
ŞÜPHELİNİN "İŞLERİM YOLUNDA GİTMİYOR" SAVUNMASI
Emniyetteki sorgusunda devasa vurguna ilişkin savunma yapan şüpheli D.S., "İşlerim yolunda gitmiyor." ifadesini kullanarak, ödeme günü gelen 20 ila 30 çekten yaklaşık 70-80 milyon TL tutarındaki kısmının karşılıksız çıktığını kabul ettiğini beyan etti.
Sahip olduğu mal varlığına ilişkin de bilgi veren zanlı, üzerinde banka ipoteği bulunan ve yaklaşık 30 milyon TL değerindeki 6 dairesi ile yaklaşık 15 milyon TL değerinde lüks bir aracının olduğunu kaydetti.
DİJİTAL MATERYALLER İNCELEMEDE: ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Mahkeme kararı doğrultusunda şüphelinin cep telefonuna el konulurken, ikametinde gerçekleştirilen detaylı aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen ve burada ifadesi alınan D.S., çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.