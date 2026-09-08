Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında, dünyadaki oksijenin yüzde 70'ini üreten ve "denizlerin ormanları" olarak bilinen deniz çayırları korunuyor.

Tanıtım filminde Demirer ve Can, Akdeniz'de tekne ile dolaşırken deniz çayırları ile ilgili sohbet edip mapa-şamandıra sisteminin önemini anlattı.

Teknelerin koylarda çapa atmadan, deniz tabanına sabitlenmiş tonoz ve mapa sistemlerine güvenli şekilde bağlanmasını sağlayan bu proje ile Göcek'teki 17 koyda 896 deniz mapası, 876 tonoz kullanılarak 856 tekneye hizmet verebilecek mapa-şamandıra sistemleri oluşturuldu.

Bu kapsamda Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından Mapa-Şamandıra Yönetim Sistemleri Projesi başlatıldı.

DERİA İLE TEKNELERE DİJİTAL YÖNLENDİRME VE REZERVASYON İMKANI

Mapa-şamandıra sistemlerinin ardından projenin dijital altyapısı için DERİA Göcek Körfezi Dijital Mapa-Şamandıra Yönetim Sistemi kuruldu. Bu kapsamda mobil bir uygulama olan DERİA ile teknelere dijital rezervasyon imkanı sağlandı.

En yakın mapa-şamandıra sistemini gösteren bu uygulama sayesinde koyların tekne uygunluğu ve bağlama süreçleri dijital ortama taşındı. Bu sayede tekne sahiplerinin gelişigüzel çapa atması yerine DERİA uygulamasıyla telefonları üzerinden en yakın mapa-şamandıra sistemine yönlendirilmesi sağlandı.