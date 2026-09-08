ANTALYA'DA ORGANİZE DOLANDIRICILIK OPERASYONU Antalya'da, önce düzenli ticaret yaparak piyasada güven kazandığı, ardından esnaf ve firmalardan ileri vadeli çekler karşılığında milyonlarca lira değerinde mal temin ettiği ve bu malları çeklerin vadesi gelmeden düşük bedellerle elden çıkardığı değerlendirilen organize dolandırıcılık yapılanmasına operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

4 İLDE 137 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, farklı suç alanlarında faaliyet gösteren organize yapılara yönelik dört ayrı soruşturma kapsamında toplam 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Gürlek, "Devletimiz suçun da haksız kazancın da peşindedir!" ifadelerini kullanarak, vatandaşların huzurunu, emeğini ve alın terini hedef alan hiçbir suç yapılanmasına göz yummadıklarını belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

(Foto: AA ARŞİV)

GAZİANTEP'TE 122 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETİ

Gaziantep'te ise yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri kişi, iş yeri ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına usulsüz şekilde kaçırdıkları belirlenen 33 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilerin hesaplarında 2021-2026 yılları arasında 122 milyar TL'yi aşan para hareketliliği bulunduğu tespit edildi. Soruşturmanın kaçakçılık, suç gelirlerinin aklanması, resmî belgede sahtecilik ve vergi suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

İSTANBUL'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

İstanbul'da vatandaşları yasa dışı bahis ağlarının içine çeken, internet üzerinden bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan ve yasa dışı bahis sitelerine entegre ödeme panelleri kullandıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik 58 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Aramalarda, yasa dışı bahis organizasyonunda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

4 ilde organize suç operasyonu: 137 şüpheli hakkında işlem (Foto: AA)

İZMİR'DE ULUSLARARASI UYUŞTURUCU TİCARETİNE DARBE

İzmir'de ise Belçika merkezli olarak yönetildiği ve uluslararası ölçekte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize suç yapılanmasına yönelik 38 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar TL değerindeki 87 taşınmaz, 18 araç, 4 özel tekne, 14 şirket ortaklık payı ile banka hesapları ve diğer mal varlığı unsurlarına yönelik el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

"SUÇTAN KAZANÇ SAĞLAYAN DA HESAP VERECEK"

Gürlek, suç örgütlerinin yalnızca üyelerinin değil, suçtan elde ettikleri gelirlerin, kullandıkları şirketlerin ve mal varlıklarının da yakından takip edildiğini belirtti.

"Suçun kazanca dönüşmesine ve haksız kazancın ekonomik sisteme sokulmasına müsaade etmeyeceğiz." diyen Gürlek, soruşturmaları yürüten Cumhuriyet Başsavcılıkları ile operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüklerine teşekkür etti.

Gürlek paylaşımını, "Suç işleyen de suçtan kazanç sağlayan da hukuk önünde hesabını verecektir!" ifadeleriyle tamamladı.