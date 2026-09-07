Kişisel veri soruşturmasında 31 şüpheli hakkında adli kontrol kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi ve kullanılmasına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında avukatların da bulunduğu 31 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, firari 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.