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Kişisel veri soruşturmasında 31 şüpheli hakkında adli kontrol kararı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kişisel veri soruşturmasında 31 şüpheli hakkında adli kontrol kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi ve kullanılmasına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında avukatların da bulunduğu 31 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, firari 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve kullanılması" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 27 avukat ile 4 sivil şüphelinin emniyet ve savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 31 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

4 ŞÜPHELİ SAVCILIKTAN SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında ayrıca 4 şüphelinin savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

12 FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Dosya kapsamında firari durumda bulunan 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

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