Bu topraklarda kurduğumuz son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni binlerce yıllık yolculuğumuzun en nadide halkası olarak görüyoruz. Selçuklu'yu Osmanlı'yı yok sayıp eski Türk tarihinden bir hamlede Cumhuriyete atlayan tarih okumalarını iyi niyetli bulmuyoruz. Bunlar son derece art niyetli toplumsal mühendisliklerdir. Milletimizi ruh kökünden koparmayı amaçlayan hiçbir proje başarılı olamadı. Ecdadın ayak izlerini takip etmeyi sürdüreceğiz. Son yıllarda Ahlat'ta ve Malazgirt'te çok anlamlı etkinlikler düzenliyoruz. Sayın Bahçeli ve diğer siyasi parti liderleri katılımı ile muhteşem bir buluşmaya imza attık. Kardeşlerimiz ile Malazgirt'in yıl dönümünü kutladık.

Başkan Erdoğan'ın Ahlat'ta yaptığı konuşmadan bir kare (AA)

"BU TOPRAKLARDA KİMSEYE AMELİYAT YAPTIRMAYIZ" Açık ve net söylemek isterim; bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Can alıp can vererek yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Bölgemizdeki hasmane adımları tribünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Türkiye kim gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır. Kategorik olarak kimseye düşmanlık beslemiyoruz. Ülkemizin güçlenmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan döndüremez. Tarihin akışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye kardeşleri ile yeniden kenetlenecektir. Türkiye'ye dost olan kazanacak düşman olan kaybedecektir.

GİRNE'DEKİ GEMİ KAZASI

Girne'de yolcu gemisinin alabora olması nedeniyle 14 kardeşimiz vefat etti. 14 kardeşimiz ise kayıp durumda. KKTC ile iş birliği içinde 9 gemi ve 11 hava aracı ile çalışmalara destek veriyoruz. Yargı süreci resmi kurumlarımızca yakından takip edilmekte. Silivri'de batan gemideki 10 mürettebatla ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kazazedelerimize geçmiş olsun diliyorum, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

Türkiye, tarihi ve kültürel birikimiyle dünyada yıldızı parlayan bir ülkedir. Büyük bir imparatorluğun mirasçılarıyız. Günümüzün dünyasında toplumlararası yakınlaşmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Dış politikada Türkiye'yi ve çıkarlarını esas alan tüm ülkelerle iş birliğimizi ilerletmenin gayretindeyiz.