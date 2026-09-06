Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile yüksek lisans ve doktora eğitiminde yeni kurallar belirlendi. Düzenlemeyle tezli yüksek lisans için en az 120, doktora için en az 240 AKTS şartı getirilirken, öğrencilerin tezlerini tamamlayabilmeleri için akademik yayın ve bildiri gibi bilimsel faaliyetleri gerçekleştirmeleri zorunlu hale getirildi.

Lisansüstü eğitimde yeni dönem başladı. Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin lisansüstü eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin yeni yönetmeliği Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle yüksek lisans ve doktora öğrencilerini yakından ilgilendiren önemli kurallar yeniden belirlendi.

TEZ TESLİMİ ÖNCESİ KRİTİK ŞART!

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri tez aşamasındaki öğrencileri ilgilendiriyor. Tezli yüksek lisans öğrencisinin tezini teslim edebilmesi için yalnızca tez çalışmasını tamamlaması yeterli olmayacak.

Yönetmeliğe göre öğrenci, tez teslim tarihinden önce kongre, konferans veya sempozyum gibi bir etkinlikte bildiri sunmuş olacak ya da ilgili bilimsel dergide makale, çeviri veya kitap kritiği/incelemesi yayımlamış olacak. Alternatif olarak belirlenen uluslararası bilimsel kitap veya kitap bölümünü yayımlamak ya da yayın kabul yazısı almak da şartı karşılayabilecek.

Üstelik gerçekleştirilen etkinlik veya yayında Üniversitenin adının geçmesi de gerekiyor.

DOKTORA ÖĞRENCİLERİNE MAKALE ŞARTI!

Doktora öğrencileri içinse daha doğrudan bir akademik yayın şartı getirildi.

Yönetmeliğin 35'inci maddesine göre doktora öğrencisinin, tez tesliminden önce kendisinin veya bir öğretim elemanıyla birlikte yazar olarak yer aldığı en az bir makaleyi hakemli bir dergide yayımlamış olması veya yayın kabul yazısı alması gerekiyor.

Yönetmelikte ayrıca söz konusu yayında Üniversitenin adının geçmesi şartı da açıkça yer alıyor.

YÜKSEK LİSANS İÇİN 120, DOKTORA İÇİN 240 AKTS

Yeni sistemde eğitim yükü de netleştirildi.

Tezli yüksek lisans programı; en az sekiz ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşacak. Programın toplamı ise en az 120 AKTS olacak.

Doktora programında ise en az sekiz ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması bulunacak. Doktora eğitiminin toplamı en az 240 AKTS olarak belirlendi.

AZAMİ SÜRELER BELLİ OLDU

Yüksek lisans öğrencileri için program toplam dört yarıyıl süreli olacak ve en fazla altı yarıyılda tamamlanabilecek.

Doktora programı ise toplam sekiz yarıyıl süreli olacak ve en fazla 12 yarıyılda tamamlanacak.

Belirlenen azami süre içerisinde gerekli şartları yerine getiremeyen öğrencilerin üniversiteyle ilişiği kesilecek.

DERSLERE DEVAM ETMEYEN SINAVA GİREMEYECEK

Yeni yönetmelikte devam zorunluluğu da açıkça düzenlendi.

Buna göre öğrencilerin kayıt oldukları derslerin yüzde 80'ine devam etmesi gerekiyor. Bu şartı karşılamayan öğrenci, ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına giremeyecek.

DOKTORA YETERLİK SINAVINDA KRİTİK EŞİK

Doktora öğrencileri için yeterlik sınavının da kuralları netleştirildi.

Öğrenci derslerini, seminerini ve gerekli AKTS'leri tamamlamasının ardından en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın sonunda yeterlik sınavına girmek zorunda olacak.

Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Yazılı sınav ortalaması en az 70, sözlü sınav ortalaması da en az 70 olan öğrenci başarılı sayılacak.

AFET VE DOĞUMDA EK SÜRE

Yönetmelikte öğrencilerin özel durumları da dikkate alındı.

Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü öğrencilerine talep etmeleri halinde bir dönem, şartların devam etmesi durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilecek.

Doğum yapan lisansüstü kadın öğrencilere de talepleri halinde iki dönem ek süre tanınabilecek. Bu ek süreler azami öğrenim süresinden sayılmayacak.

Yeni yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.