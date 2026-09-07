İstanbul’un Güngören ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ölümüne ilişkin davaya yarın devam edilecek. Duruşmada karar çıkması bekleniyor.

Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin sanık E.Ç.'nin (14) yargılandığı davaya yarın devam edilecek. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince görülecek davanın karara bağlanması bekleniyor. Olaya ilişkin davanın ilk duruşması 9 Haziran günü görülmüştü. İlk duruşmada Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklamıştı. Savcılık, sanık E.Ç.'nin Atlas Çağlayan'a yönelik "çocuğa karşı öldürme", mağdurlar D.Ç., R.E.O., T.U.A. ile Y.O.O.'ya karşı ise "silahla tehdit" ile "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk hâlinin devamını talep etmişti.

Öte yandan davanın 2'nci duruşması yarın saat 10.00'da görülecek. Yarın yapılacak duruşmada mahkeme heyetinin kararını açıklaması bekleniyor. Hazırlanan iddianamede, şüpheli E.Ç.'nin "çocuğa karşı kasten öldürme", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet etme" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.