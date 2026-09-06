İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen ihale soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında daire başkanı ve müdürlerin de bulunduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturmada, belediyenin bazı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları inceleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında, İBB Satın Alma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde ihaleye fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu yönündeki tespitler üzerine operasyon için düğmeye basılmıştı. Soruşturmanın, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan Ön İnceleme Raporu ile bilirkişi incelemelerine dayandığı yetkililer tarafından belirtilmişti. Operasyonun derinleştirilen idari ve mali incelemeler neticesinde yargıya taşındığı ifade edildi.

BAŞKANLIK KONUTU İHALESİ DE MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın detaylarında çok çarpıcı dosyaların yer aldığı ve İBB Başkanlık konutuna yönelik materyal alımı işinin de bu kapsamda detaylıca incelendiği öğrenildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, teknik takip ve delillendirme çalışmalarının ardından 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularında ihalelerin teknik şartnameleri ve mali akışları hakkında ifadelerine başvurulduğu belirtildi.

ARALARINDA DAİRE BAŞKANI VE MÜDÜRLER DE VAR

Emniyetteki yasal işlemlerinin ardından adliye sarayına sevk edilen isimler arasında belediyenin kritik kadrolarında görev yapan bürokratlar yer alıyor. Operasyonda gözaltına alınan İBB Teknikeri Abdulkerim Hazırbaba, İBB Mühendisi Mustafa Delipoyraz, İBB Satınalma Müdür Yardımcısı Volkan Karagöz, İBB Satınalma Müdürü Talha Özyurt, İBB Finansman Müdürü Rezzan Neslihan Vural, İBB Zabıta Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Gökhan Fırtına, İBB Gelirler Müdür Yardımcısı Saliha Ülkü Aydoğan, İBB Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Ali Toy, İBB Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Mehmet Yücetürk, İBB Satınalma Daire Başkanı Mustafa Sökmen, ARTAŞ Hırdavat Boya firma sahibi Vedat Taşdelen ile İBB ve Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem Baki, adliyeye gönderildi.

FİRARİ VE TUTUKLU ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Öte yandan dosya kapsamında isimleri geçen diğer şüphelilerin mevcut durumlarına ilişkin de yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerden Mahmut Berk Şahin'in TEKNOGEN Araç Makina unvanlı firma sahibi olduğu ve yurt dışında bulunduğu belirlenirken, bir diğer şüpheli Onur Gülin'in ise İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı ancak zaten başka bir suçtan dolayı ceza infaz kurumunda bulunduğu öğrenilmişti. Adliyeye sevk edilen 12 şüphelinin savcılık katındaki ifade işlemleri ve sorguları tüm hızıyla sürüyor.