CHP’li Berhan Şimşek hakkında kadına şiddet iddiası: İşte mahkemeden uzaklaştırma kararı aldıran o görüntüler
CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek’in, 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver’e fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı öne sürüldü. Mahkeme, Şimşek hakkında 2 aylık uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı verirken söz konusu karar daha sonra 2 ay uzatıldı. Taraflar arasında yaşanan gerginliğe ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Şimşek CHP MYK'dan istifa etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek hakkında, 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver'e fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı verildi. Şimşek, CHP MYK'dan isitfa etti.
Nisan 2026'da mahkemeye başvuran Şanver, Şimşek tarafından şiddete maruz bırakıldığını öne sürdü. Başvuruyu değerlendiren İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, 6284 Sayılı Kanun kapsamında Şimşek hakkında 2 aylık tedbir kararı aldı. Kararın daha sonra 2 ay daha uzatıldığı öğrenildi.
Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Şimşek ile Şanver arasında yaşanan gerginliğin bazı anları yer aldı.
ÖZLEM ŞANVER MAHKEMEYE BAŞVURDU
Özlem Şanver, 10 yıldır birlikte yaşadığı Berhan Şimşek tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz bırakıldığını öne sürerek Nisan 2026'da mahkemeye başvurdu.
Şanver'in başvurusunda Şimşek'in kendisine yönelik eylemleri nedeniyle koruma talebinde bulunduğu belirtildi.
MAHKEMEDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI
Başvuruyu değerlendiren İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, 6284 Sayılı Kanun kapsamında Berhan Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Tedbir kararının sürenin dolmasının ardından 2 ay daha uzatıldığı öğrenildi.
HAKARET VE TEHDİT İDDİALARI DA DOSYADA
Şanver'in geçmişte verdiği ifadelerde de Berhan Şimşek'in kendisine fiziksel şiddet uyguladığı, hakaret ettiği ve tehditte bulunduğu yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.
Söz konusu beyanların da taraflar arasında yaşanan olaya ilişkin dosyada bulunduğu öğrenildi.
GERGİNLİK ANLARI KAMERADA
Taraflar arasında yaşanan olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde Berhan Şimşek ile Özlem Şanver arasında yaşanan gerginliğin bazı anları görülürken görüntülere yönelik incelemenin sürdüğü bildirildi.