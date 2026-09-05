Sosyal medyadaki ahlaksız tuzağa büyük darbe: Tuğba Ekinci ve 3 şüpheli tutuklandı

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düğmeye basan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden müstehcenlik suçunu işleyen şüphelileri adım adım takibe aldı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 5 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan 7 şüpheliden 5'i gözaltına alındı.

İŞTE GÖZALTINA ALINAN O İSİMLER VE HESAPLARI Düzenlenen operasyon kapsamında dijital mecralarda içerik üreten tanınmış isimler de yakalandı. Emniyet güçlerinin operasyonunda; Tuğba Ekinci (tugbaekinciofficial), Ahmet Yılmaz (melibende), Ozan Rüzgar Dikici (ruzgar.ozan.dikici), Beren Akın (berenakknoffciall) ve Çağlayan Yıldırım (caglacaaa) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Öte yandan şüphelilerden Pınar Gülser'in (raperin__ylmaz) firari olduğu ve yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi. Muhammet Ekici'nin (mami_ekicii) ise hâlihazırda ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edildi.

PARALI ÖZEL ÜYELİK SİSTEMİYLE VURGUN YAPMIŞLAR

Güvenlik güçlerinin şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinde yaptığı derinlemesine incelemelerde, söz konusu yapının işleyişi de ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin cinsel içerikli paylaşımlar yaptıkları, farklı platformlarda özel hesaplar açarak para karşılığında VIP ve özel üyelik sistemi üzerinden müstehcen görüntü ve videolar pazarladıkları belirlendi.