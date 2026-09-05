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VÜCUDUNDA MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Kılıç'ın göz çevresi ile kollarında ve bacaklarında morluklar olduğu belirlendi. Ancak vücudunda herhangi bir yara, kesi veya açık darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

ALKOL KULLANIMI İDDİASI

Sabah'ta yer alan habere göre, Kılıç'ın bilinen tiroid bezi rahatsızlığı bulunduğu, bunun dışında bilinen başka bir hastalığının olmadığı belirtildi. Son dönemde ise aşırı alkol tükettiği yönünde bilgi edinildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesinin Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi bekleniyor. Oyuncunun ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.

SERHAT MUSTAFA KILIÇ KİMDİR?

1975 doğumlu Serhat Mustafa Kılıç, sinema, tiyatro ve televizyon dünyasında uzun yıllardır oyunculuk yapan isimler arasında yer alıyordu. Kılıç, çok sayıda dizi ve sinema filminde rol aldı. TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisi oyuncusydu.