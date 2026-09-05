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Sosyal medyadaki ahlaksız tuzağa büyük darbe: Tuğba Ekinci’nin de aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltında

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sosyal medyadaki ahlaksız tuzağa büyük darbe: Tuğba Ekinci’nin de aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltında

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden ücret karşılığı müstehcen içerik paylaştıkları tespit edildi. 1 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düğmeye basan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden müstehcenlik suçunu işleyen şüphelileri adım adım takibe aldı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 5 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan 7 şüpheliden 5'i gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADAKİ AHLAKSIZ TUZAĞA BÜYÜK DARBE

İŞTE GÖZALTINA ALINAN O İSİMLER VE HESAPLARI

Düzenlenen operasyon kapsamında dijital mecralarda içerik üreten tanınmış isimler de yakalandı. Emniyet güçlerinin operasyonunda; Tuğba Ekinci (tugbaekinciofficial), Ahmet Yılmaz (melibende), Ozan Rüzgar Dikici (ruzgar.ozan.dikici), Beren Akın (berenakknoffciall) ve Çağlayan Yıldırım (caglacaaa) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Öte yandan şüphelilerden Pınar Gülser'in (raperin__ylmaz) firari olduğu ve yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi. Muhammet Ekici'nin (mami_ekicii) ise hâlihazırda ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edildi.

PARALI ÖZEL ÜYELİK SİSTEMİYLE VURGUN YAPMIŞLAR

Güvenlik güçlerinin şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinde yaptığı derinlemesine incelemelerde, söz konusu yapının işleyişi de ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin cinsel içerikli paylaşımlar yaptıkları, farklı platformlarda özel hesaplar açarak para karşılığında VIP ve özel üyelik sistemi üzerinden müstehcen görüntü ve videolar pazarladıkları belirlendi.

Sosyal medyadaki ahlaksız tuzağa büyük darbe: Tuğba Ekinci’nin de aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltında - 1

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Gözaltına alınan Tuğba Ekinci ve beraberindeki diğer şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine getirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmeleri bekleniyor.

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