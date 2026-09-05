MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin değerlendirmesinde, sistemin sağlıklı işlemesi için yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Bahçeli, seçim ve siyasi partiler kanununda sistemi güçlendirecek ve aksaklıkları giderecek değişikliklerin yeni anayasa çalışmasıyla uyumlu şekilde ele alınması gerektiğini belirtti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefi başta olmak üzere gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli'den siyasi partiler kanunu mesajı (Foto: AA) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Komisyonda sağlanan mutabakat, kamuoyunun açık biçimde takip ettiği fikir alışverişleri, yasanın çıkması hususunda geniş bir mutabakatı ortaya çıkardı. Doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum. Ama bu düzeyde bir kabul, toplumsal mutabakatın genişlemesine ve dayanışmanın güçlenmesine vesile oldu. Bu süreci fevkalade güçlü kılan bir husustur." açıklamasında bulundu.

(Foto: AA) Bahçeli'nin değerlendirmeleri şu şekilde: TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI "Sürecin başından itibaren çok ciddi bir sıkıntıyla ve zorlukla karşılaşmadık. Esasen bizim meseleye dair yaklaşımımız şöyle ifade edilebilir. Türkiye terörle mücadele konusunda önemli mesafeler aldı. Başarılar elde etti. Ancak ülke genelinde bölücü faaliyetlerin getirdiği bazı tahrikler ve gerilimler söz konusuydu. Ne yapabiliriz diye düşünüyor, çalışıyorduk. Kamuoyundaki tartışmaları yakinen takip ediyorduk." "Malumunuz, 1 Ekim 2024 tarihinde TBMM'nin açılışında Sayın Cumhurbaşkanı bir konuşma yaptı. İç ve dış bazı meseleler üzerinde durdu. Konuşmasının son bölümünde iktidarla muhalefetin Meclis çatısı altında iş birliği yapmasına işaret etti. Konuşma bittikten sonra AK Parti mensubu milletvekilleri Cumhurbaşkanı için ayağa kalktılar. Biz de Cumhur İttifakı tarafı olarak aynı harekette bulunduk. Ardından DEM tarafına doğru adım attım. Bir taziyeleri vardı, onu yerine getirirken el sıkışma gerçekleşti. Onlar da şaşırdı. Tabii ki kamuoyunun da çok dikkatini çekti." "Biz bir yanıyla Sayın Cumhurbaşkanının Meclis'e yönelik çağrısının gereğini yerine getirmiş olduk. Diğer yandan insani bir vazifeyi yerine getirdik. Evet, o günden sonra çok konuşulup tartışıldı. Sonra belirttiğiniz tarihte DEM Parti Grubu'nda PKK'nın kendisini feshetmesi ve silah bırakma çağrısında bulunulmasını talep ettik. Sonrasında süreç hızlandı. İmralı'ya heyetler gitti. Çeşitli temaslar oldu. Bize gelenler oldu. O günlerde başlayan bu konuşmalar süreci verimli bir noktaya getirdi."

(Foto: AA) "467 RAKAMINI BEN DE BEKLEMİYORDUM" "Meclis'te kurulan komisyon, her şeyden evvel kahir ekseriyetin katılımı ve temsiliyle yola çıktı. En kritik kararlarda komisyon üyelerinin tamamına yakını evet oyu verdi. Komisyonun nihai raporunda bu rakam 47 oldu. Meclis Başkanımızın yönetiminde 21 toplantı ve fevkalade önemli görüşmeler yapıldı." "Komisyonda sağlanan mutabakat, kamuoyunun açık biçimde takip ettiği fikir alışverişleri, yasanın çıkması hususunda geniş bir mutabakatı ortaya çıkardı. Doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum. Ama bu düzeyde bir kabul, toplumsal mutabakatın genişlemesine ve dayanışmanın güçlenmesine vesile oldu. Bu süreci fevkalade güçlü kılan bir husustur." "Şöyle bir misal vereyim. Bizim Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde teşkilatlarımız var. Burada arkadaşlarımız halkla temas halindeler her zaman. Fakat bu hadiselerin ardından oradaki aşiret liderleri, kanaat önderleri ve toplumun farklı kesimlerinden partimize akın akın ziyaretler gerçekleşti. Muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu. Halen de devam ediyor."