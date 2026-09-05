KKTC’nin Girne Limanı açıklarında alabora olan Filo Jet isimli yolcu gemisinde hayatını kaybeden 58 yaşındaki Elmas Demir’in cenazesi, memleketi Eskişehir’de toprağa verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açıklarında Filo Jet isimli yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybeden 58 yaşındaki Elmas Demir'in cenazesi, Eskişehir'de toprağa verildi.

Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden geminin batmasının ardından kaybolan 5 çocuk annesi Demir'in cenazesine, yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda ulaşıldı.

Demir'in cenazesi, işlemlerin ardından memleketi Eskişehir'e getirildi.

CENAZE NAMAZI İLAHİYAT CAMİSİ'NDE KILINDI

Elmas Demir için Tepebaşı ilçesinin Fevziçakmak Mahallesi'ndeki İlahiyat Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Demir'in cenazesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

AİLESİ VE YAKINLARI KATILDI

Cenazeye Elmas Demir'in eşi ve çocuklarının yanı sıra Vali Yardımcısı Yakup Güney, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç ve yakınları katıldı.

FİLO JET GİRNE'YE DÖNERKEN BATTI

Girne Limanı ile Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filo Jet isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket etti.

Hareketinden kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlayan gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada battı.

ENKAZ 554 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

KKTC, geminin batmasının ardından 13 kişinin cenazesine ulaşıldığını ve kayıp 15 kişi için arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Filo Jet'in enkazının Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulunduğu bildirildi.