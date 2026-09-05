İzmir'in Kiraz ilçesinde jandarma ekiplerince drone destekli düzenlenen operasyonda 13 kilo 400 gram kubar esrar ve 280 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla geniş çaplı istihbari çalışmalar yürüttü.

İlgili Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde ve talimatları doğrultusunda bölgede drone destekli ve yaya olarak keşif faaliyetleri gerçekleştirildi. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 26 Ağustos 2026 tarihinde Kiraz ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.

UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK: 1 TUTUKLAMA

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 13 kilo 400 gram kubar esrar, 280 kök kenevir bitkisi ve uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında olaya karıştığı tespit edilen 1 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.