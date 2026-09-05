Yunanistan’ın Tanagra Hava Üssü’nde düzenlenen hava gösterisi sırasında iki kişilik F-4 Phantom savaş uçağı düştü. Kazanın ardından yangın çıkarken mürettebatın akıbetinin henüz bilinmediği belirtildi.

Yunanistan'da Atina Uçuş Haftası kapsamında gerçekleştirilen hava gösterisi sırasında F-4 Phantom savaş uçağı düştü.

Tanagra Hava Üssü'nde yaşanan kazanın ardından yangın çıktı ve bölgeden yoğun duman yükseldi.

İki kişilik savaş uçağındaki mürettebatın akıbetinin henüz bilinmediği bildirildi.

F-4 ANİDEN İRTİFA KAYBETTİ

Yunan medyasında yer alan haberlere göre Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait F-4 Phantom, gösteri sırasında aniden irtifa kaybederek yere çakıldı.

Kazanın, hava gösterisinin başlamasından yalnızca birkaç dakika sonra meydana geldiği belirtildi.

KAZANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Savaş uçağının düşmesinin ardından bölgede yangın çıktı. Tanagra Hava Üssü'nden yoğun duman yükseldi.

Organizatörler, kazanın ardından bölgeyi tahliye etmeye başladı.

ATİNA UÇUŞ HAFTASI ASKIYA ALINDI

Kazanın ardından Atina Uçuş Haftası askıya alındı.

Yunan ve yabancı askerî uçakların katılımıyla düzenlenmesi planlanan etkinliğin, 5 ve 6 Eylül tarihlerinde iki gün boyunca devam etmesi bekleniyordu.

MÜRETTEBATIN AKIBETİ BİLİNMİYOR

Düşen F-4 Phantom savaş uçağının iki kişilik olduğu belirtildi.

Uçağın mürettebatının akıbetine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.