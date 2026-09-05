İstanbul Sultanbeyli'de terör örgütü DEAŞ bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı tespit edilerek geçtiğimiz günlerde etkisiz hale getirilen şüpheliye yönelik yürütülen soruşturmanın perde arkası aydınlatıldı. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, operasyonun gizli kalmış detaylarını ve teröristin adım adım takip edildiği anları özel görüntülerle anlattı.

İstanbul Sultanbeyli'de terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu tespit edilen ve Türkiye'de terör saldırısı planlayan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonun perde arkası ortaya çıktı. DEAŞ'LI TERÖRİSTİN İZİ ADIM ADIM NASIL SÜRÜLDÜ? A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, nefes kesen operasyonun detaylarını ve polisin titiz takip sürecini özel görüntüler eşliğinde aktardı.

(Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

BÜYÜK BİR FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Canlı yayında operasyonun detaylarını paylaşan A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, yapılan operasyonla çok büyük bir felaketin önlendiğini belirterek, "Bu yapılan operasyonla evet bir vatandaşımız burada teröristin, bu terör örgütü üyesinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti ama şunu özellikle belirtmemiz gerekiyor; çok daha büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. İstanbul Polisinin özellikle terörle mücadele şube müdürlüğü ekiplerinin bu anlık olarak hızlı bir şekilde refleks gösterip yapmış oldukları bu operasyon ve çatışma anındaki soğukkanlılığı gerçekten takdire değer" ifadelerini kullandı. Karataş, yayınlanan özel görüntülerle olayın ciddiyetinin ve polisin başarısının net bir şekilde görüleceğini belirtti.

SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASI TAKİBİ

Operasyonun başını anlatan Mehmet Karataş, polisin güvenlik kameralarını kullanarak teröristi nasıl adım adım izlediğini şu sözlerle aktardı: "En başa dönecek olursak ilk aracına bindiği yer. Bakın burası işte o teröristin olduğu görüntülerden sadece bir tanesi. Biraz daha geriye dönersek ilk şunu söyleyeyim. Operasyonun yapıldığı gece, o çatışmanın yaşandığı gece İstanbul Polisi istihbaratın, özellikle dış makamlardan da aldığı bilgiyle İstanbul'da böyle bir terör örgütüne mensup radikal bir teröristin olduğu bilgisine ulaşıyor ve Berkan Çil isimli bu kişiye yönelik İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eve operasyon yaptıkları görüyorlar ki evde yok"

Teröristin evde bulunamaması üzerine polisin anında refleks gösterdiğini belirten Karataş, "Kaçmış. Hemen hızlı bir şekilde güvenlik kameralarına bakıyorlar. Oradaki bilgiyi alıyorlar güvenlik görevlilerinden, bu kişi ne zaman çıktı. 20 dakika önce çıktığını söylüyorlar. Bak bu 20 dakikayı aklımıza tutalım. 20 dakika önde gidiyor bu terör örgütü üyesi ve o yola çıktıktan sonra İstanbul Polisi bir taraftan buradan zaten ne yaptı? Hemen plakayı aldı, aracın gittiği yönü belirledi ve hızlı bir şekilde yol üzerinde o bölgelerde güzergahta bulunan diğer ekip arkadaşlarıyla irtibat kurdu ve her biri, güvenlik kameralarını kullanarak 20 dakika geriden takip ettikleri kişiyi bulmaya çalışıyor" dedi.

(Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü) OTOGARDA BAŞLAYAN TAKİP VE ŞÜPHELİ HAREKETLER

Şüphelinin otogara geçiş sürecini ve polisin takibini sürdüren Mehmet Karataş, "Tuzla'da, Tuzla'dan ne yapıyor? Araca biniyor, arabasından iniyor özür dilerim. Oradan bir taksi durağına gidiyor. Bak burası önemli. Aracını başka bir yerde bıraktı yol üstünde. Ve aracını artık denklemlerden çıkarıp taksiyle devam ediyor. Taksiye biniyor ve burada şöyle bir durum da olabilir; belki polis operasyon yaptığında siteye kendisine bilgi de gitmiş olabilir. Ve daha sonra ne yapıyor? Bu üçüncü görüntümüzde de artık ulaştığımız A Haber ekranlarından ilk kez taşıdığımız bu görüntüde de bu terörist ne yapıyor? Bu sefer bir taksi durağına gidiyor ve orada bir taksi ayarlıyor" şeklinde konuştu.

ÇATIŞMA ANI VE POLİSİN SOĞUKKANLILIĞI

Teröristin polisle karşılaştığı anlardaki çatışma sürecine değinen Karataş, "Polis havaya ateş ediyor. Onun şahsına etmiyor. O ne yapıyor? Elini kaldırdı, şu şekil kaldırıyor ve bir anda teslim olacakmış gibi yaparak polisin üzerine ateş ediyor. Polis hâlâ ateş etmedi. Şurada bir tane ayağına sıktı. Bırakması için uyarılar yapılıyor. O hala polisin üzerine ve çevreye ateş ediyor. Şu an polis bir tane vurdu. Yerde tekrar ateş etmeye devam ediyor. Polis mecburen iki tane daha ayağına vuruyor. Bak şimdi yere yattı ya, yere yattıktan sonra silahını hala bırakmıyor ve yerde ateş etmeye devam edince ne oluyor? Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin artık onu etkisiz hâle getirmekten başka çareleri kalmıyor" ifadelerini kullandı.