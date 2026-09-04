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Sultanbeyli’de DEAŞ operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı: Polise ateş açan terörist Berkan Çil böyle etkisiz hâle getirildi

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sultanbeyli’de DEAŞ operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı: Polise ateş açan terörist Berkan Çil böyle etkisiz hâle getirildi

Sultanbeyli’de terör saldırısı hazırlığında olduğu değerlendirilen DEAŞ şüphelisi Berkan Çil, otogarda polis ekiplerine ateş açtı. Ekiplerin karşılık vermesi üzerine etkisiz hâle getirilen şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Çatışmada otogardaki 1 kişi yaralandı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, polis ekiplerine tabancayla ateş açan DEAŞ şüphelisi Berkan Çil'in etkisiz hâle getirildiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

SULTANBEYLİ'DE SİLAHLI ÇATIŞMA: DEAŞ'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen 21 yaşındaki şüphelinin, Pendik ve Tuzla'daki operasyonlardan kaçtıktan sonra Sultanbeyli Otogarı'ndan hareket edecek bir otobüse bilet aldığı belirlendi.

Otogarda önlem alan polis ekiplerine ateş açan şüpheli, ekiplerin karşılık vermesi üzerine etkisiz hâle getirildi. Çatışma sırasında otogarda bulunan Tahsin P. yaralandı.

Sultanbeyli’de DEAŞ operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı: Polise ateş açan terörist Berkan Çil böyle etkisiz hâle getirildi - 1

MİT VE İSTANBUL EMNİYETİNDEN ORTAK ÇALIŞMA

Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda Berkan Çil'in DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve Türkiye'de saldırı planladığı değerlendirildi.

Şüphelinin yakalanması amacıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Sultanbeyli’de DEAŞ operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı: Polise ateş açan terörist Berkan Çil böyle etkisiz hâle getirildi - 2

İKİ ADRESE DÜZENLENEN OPERASYONLARDAN KAÇTI

Ekipler, yürütülen çalışmalar kapsamında Pendik ve Tuzla'da belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Berkan Çil, operasyon sırasında kaçarak izini kaybettirdi. Bunun üzerine şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar genişletildi.

Sultanbeyli’de DEAŞ operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı: Polise ateş açan terörist Berkan Çil böyle etkisiz hâle getirildi - 3

OTOBÜS BİLETİ ALDIĞI TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada şüphelinin Sultanbeyli Otogarı'ndan hareket edecek bir otobüse bilet aldığı belirlendi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, otogar ve çevresinde güvenlik önlemi alarak şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı.

POLİSE ATEŞ AÇTI

Polis ekiplerinin müdahalesi sırasında Berkan Çil, üzerindeki tabancayla ateş açtı. Ekiplerin karşılık vermesi üzerine DEAŞ şüphelisi etkisiz hâle getirildi.

Çatışma sırasında otogarda bulunan Tahsin P. de yaralandı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Sultanbeyli’de DEAŞ operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı: Polise ateş açan terörist Berkan Çil böyle etkisiz hâle getirildi - 4

OPERASYON ANLARI KAMERADA

Terör saldırısı hazırlığında olduğu değerlendirilen şüphelinin polis ekiplerine ateş açtığı ve etkisiz hâle getirildiği operasyon anları kameraya yansıdı.

Görüntülerde silah seslerinin duyulduğu, çevredeki vatandaşların bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı ve polis ekiplerinin otogarda güvenlik önlemi aldığı görüldü.

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