Sultanbeyli’de DEAŞ operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı: Polise ateş açan terörist Berkan Çil böyle etkisiz hâle getirildi
Sultanbeyli’de terör saldırısı hazırlığında olduğu değerlendirilen DEAŞ şüphelisi Berkan Çil, otogarda polis ekiplerine ateş açtı. Ekiplerin karşılık vermesi üzerine etkisiz hâle getirilen şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Çatışmada otogardaki 1 kişi yaralandı.
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, polis ekiplerine tabancayla ateş açan DEAŞ şüphelisi Berkan Çil'in etkisiz hâle getirildiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.
Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen 21 yaşındaki şüphelinin, Pendik ve Tuzla'daki operasyonlardan kaçtıktan sonra Sultanbeyli Otogarı'ndan hareket edecek bir otobüse bilet aldığı belirlendi.
Otogarda önlem alan polis ekiplerine ateş açan şüpheli, ekiplerin karşılık vermesi üzerine etkisiz hâle getirildi. Çatışma sırasında otogarda bulunan Tahsin P. yaralandı.
MİT VE İSTANBUL EMNİYETİNDEN ORTAK ÇALIŞMA
Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda Berkan Çil'in DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve Türkiye'de saldırı planladığı değerlendirildi.
Şüphelinin yakalanması amacıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
İKİ ADRESE DÜZENLENEN OPERASYONLARDAN KAÇTI
Ekipler, yürütülen çalışmalar kapsamında Pendik ve Tuzla'da belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Berkan Çil, operasyon sırasında kaçarak izini kaybettirdi. Bunun üzerine şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar genişletildi.