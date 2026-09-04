İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, polis ekiplerine tabancayla ateş açan DEAŞ şüphelisi Berkan Çil'in etkisiz hâle getirildiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen 21 yaşındaki şüphelinin, Pendik ve Tuzla'daki operasyonlardan kaçtıktan sonra Sultanbeyli Otogarı'ndan hareket edecek bir otobüse bilet aldığı belirlendi.

Otogarda önlem alan polis ekiplerine ateş açan şüpheli, ekiplerin karşılık vermesi üzerine etkisiz hâle getirildi. Çatışma sırasında otogarda bulunan Tahsin P. yaralandı.