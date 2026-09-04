Vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı "panel" sistemleri üzerinden temin edip asılsız haciz ve icra tehditleriyle mağduriyet oluşturan şebekeye yönelik operasyon yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, sistemi kullanan 31 avukat hakkında gözaltı kararı verilirken 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların mahremiyetinin ve kişisel verilerinin dokunulmaz olduğunu vurgulayarak, kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesini ve ticari bir meta haline getirilmesini asla kabul etmeyeceklerini belirtti.

HUKUK BÜROLARI ÜZERİNDEN VATANDAŞLAR DOLANDIRILDI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda çarpık bir çark ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemelerde, yasa dışı yollarla ele geçirilen vatandaşlara ait kişisel verilerin "panel" adı verilen sorgulama sistemlerinde toplandığı tespit edildi. Bu yasa dışı sistemlerin bazı hukuk bürolarına ücret karşılığında satıldığı ve abonelik sistemiyle kullandırıldığı anlaşıldı. Sistemi kullanan bazı hukuk bürolarının ise; "Borcunuz yasal takibe düştü" "Uzlaşma sürecini kaçırdınız" "Hakkınızda haciz işlemi başlatıldı" gibi gerçeğe aykırı ifadelerle, hiçbir hukuki ilişkisi bulunmayan vatandaşları taciz ederek mağdur ettiği belirlendi.

31 AVUKAT HAKKINDA GÖZALTI KARARI Soruşturmanın ilk aşamasında, sistemi kuran, işleten ve gelir akışında yer alan 10 şüpheli hakkında adli işlem yapılarak kamu davası açıldı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, yasa dışı panel sistemini kullandığına dair somut delillere ulaşılan 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda 39 farklı avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemleri başlatıldı.