Oya Lale Arslan gözaltına alındı!

Sosyal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen Oya Lale Arslan, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Arslan hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlamalarından işlem başlatılırken, evinde yapılan aramalarda dijital materyallerine el konuldu.