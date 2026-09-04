Oya Lale Arslan gözaltına alındı!
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Sosyal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen Oya Lale Arslan, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Arslan hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlamalarından işlem başlatılırken, evinde yapılan aramalarda dijital materyallerine el konuldu.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Oya Lale Arslan'ı gözaltına aldı. Şüphelinin ikamet adresinde yapılan aramalarda ise soruşturma kapsamında incelenmek üzere çok sayıda dijital materyale el konulduğu bildirildi.
Arslan'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.