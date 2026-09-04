CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek hakkında, 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver'e fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı verildi.

Nisan 2026'da mahkemeye başvuran Şanver, Şimşek tarafından şiddete maruz bırakıldığını öne sürdü. Başvuruyu değerlendiren İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, 6284 Sayılı Kanun kapsamında Şimşek hakkında 2 aylık tedbir kararı aldı. Kararın daha sonra 2 ay daha uzatıldığı öğrenildi.

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Şimşek ile Şanver arasında yaşanan gerginliğin bazı anları yer aldı.