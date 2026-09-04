İmran Deniz Göktaş hakkında iddianame kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli İmran Deniz Göktaş'ın 24 Haziran'da YouTube'da "Ölü Deniz" adıyla yayımlanan gösteride sarf ettiği söz ve ifadelerle "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarını işlediği değerlendirildi.