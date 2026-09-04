İmran Deniz Göktaş hakkında iddianame kabul edildi
Sosyal medyada yayımladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesinin ardından tutuklanan komedyen İmran Deniz Göktaş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İmran Deniz Göktaş hakkında düzenlenen iddianame, İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek 2026/473 Esas sırasına kaydedildi. Sanığın tutukluluk hâlinin devamına karar verilirken duruşmanın 28 Eylül 2026 tarihine bırakılmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli İmran Deniz Göktaş'ın 24 Haziran'da YouTube'da "Ölü Deniz" adıyla yayımlanan gösteride sarf ettiği söz ve ifadelerle "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarını işlediği değerlendirildi.
Göktaş'ın bu suçlardan toplam 2 yıl 2 aydan 9 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
HAZIRLANAN İDDİANAME MAHKEMECE KABUL EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından 2 yıl 7 aydan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Deniz Göktaş hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Göktaş 28 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.
NE OLMUŞTU?
Başsavcılıkça, Göktaş hakkında, sosyal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.
Göktaş, İstanbul Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.