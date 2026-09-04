Türkiye'nin 34,5 milyon araçlık parkını ve yılda yaklaşık 16 milyon muayeneyi kapsayan dönüşüm, uluslararası yayınlarda dünyanın en büyük araç muayene projelerinden biri olarak gösterildi. Haberlerde, yeni sistemin yapay zekâ ve otomasyon temelli teknoloji altyapısı öne çıktı. Türkiye genelinde 352 merkez ve yaklaşık 900 muayene hattıyla hizmet vermeyi planlayan TURKA'nın yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım duyurduğu vurgulandı.

Türkiye'de yaklaşık 20 yıldır uygulanan araç muayene sisteminde, 15 Ağustos 2027'den itibaren TURKA ile 20 yıllık yepyeni bir dönem başlayacak. Test ekipmanlarından veri yönetimine, otomasyondan araç sahibi deneyimine kadar bütün sistemin yeniden tasarlanacağı dönüşüm için İstanbul'da kurulan Araç Muayene Örnek Merkezi'nde tanıtılan teknolojiler, yurt içinde binden fazla habere konu olurken dünya genelinde de farklı ülkelerde bine yakın mecrada yer aldı.

ABD, İspanya ve Arjantin'deki yayınlarda TURKA'nın uluslararası ortaklarının projeye taşıdığı teknoloji ve işletme deneyimi öne çıktı. İngiltere, Almanya, Avusturya, İsveç ve İsviçre'deki haberlerde ise Türkiye'nin yapay zekâ ve otomasyon üzerine kurduğu yeni araç muayene sistemi, ölçeği ve teknoloji altyapısıyla dünyaya örnek oluşturabilecek dönüşümlerden biri olarak değerlendirildi.

Yahoo! Finance, AP News, KTLA Los Angeles, Europa Press, Abend Echo, Finanzjournal Aktuell ve wallstreet gibi yüksek erişimli yayınlar, Türkiye'de kurulacak yeni nesil araç muayene altyapısını farklı yönleriyle okuyucularına aktardı.