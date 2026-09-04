Bolu Belediyesi'ne yönelik, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 7 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın da yer aldı. Görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında da yeni soruşturma kapsamında tutuklama kararı verildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen incelemede, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi.

Aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin bulunduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli, 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı ile ilçelerdeki jandarma komutanlıklarına gönderildi. Dün adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli de bugün işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin, Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerinden Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı Burak Tayşi, MCY şirket yetkilisi Faruk Güner, Yeşilçam şirket yetkilisi Fatih Lekesiz ve Bolu Belediyesi ile yapılan ihale sözleşmesini Yeşilçam Peyzaj Temizlik İnşaat Nakliye Sanayi Ticaret Ltd. Şti. adına vekaleten imzalayan Yılmaz Erdoğan tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rüşvet ve irtikap suçlamasıyla tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da hakkında yürütülen soruşturma kapsamında SEGBİS aracılığıyla cezaevinden mahkemeye katıldı. Özcan hakkında soruşturma kapsamında tutuklama kararı verildi.