Başkan Erdoğan’dan Meloni’ye tebrik: İtalya’dan Ankara’ya teşekkür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinde “en uzun süre görevde kalan başbakan” unvanını elde eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi tebrik etti. Meloni ise Başkan Erdoğan’ın mesajını alıntılayarak teşekkür etti.

İtalya siyasetinde önemli bir dönüm noktasına imza atan Başbakan Giorgia Meloni için sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İtalya Cumhuriyeti'nin 'en uzun süre görevde kalan başbakanı' unvanını elde eden Sayın Giorgia Meloni'yi yürekten tebrik ediyorum. Sayın Giorgia Meloni ile ülkelerimiz arasındaki iş birliği ve dayanışmayı her geçen gün daha da güçlendireceğimize yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

MELONI'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A YANIT: "TARİHİ BAĞLARLA BİRBİRİMİZE BAĞLIYIZ" Başkan Erdoğan'ın mesajını alıntılayarak memnuniyetini dile getiren İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu önemli dönüm noktası dolayısıyla gönderdiğiniz mesajı ve tebriklerinizi memnuniyetle aldım. İtalya ve Türkiye, iki ülke arasındaki diyaloğun ve iş birliğinin geliştirilmesini önemli kılan tarihî bağlar ve ortak çıkarlarla birbirine bağlıdır." sözleriyle teşekkür etti.