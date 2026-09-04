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Bakan Gürlek duyurdu: Eceabat’ın adli yargı çevresi değişti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakan Gürlek duyurdu: Eceabat’ın adli yargı çevresi değişti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların adalete daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla yargı hizmetlerinin güçlendirilmeye devam edildiğini belirtti. Gürlek, Eceabat ilçesinin Çanakkale Adliyesinin yargı çevresinden çıkarılarak Gelibolu Adliyesinin yargı çevresine bağlandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinde vatandaşların erişimini kolaylaştıracak yeni düzenlemeyi açıkladı. Buna göre Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin bağlı bulunduğu adliye değişti.

(Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Bu kapsamda Eceabat ilçesinin Çanakkale Adliyesinin yargı çevresinden çıkarılarak Gelibolu Adliyesinin yargı çevresine bağlandığını belirten Gürlek, alınan kararın vatandaşlar ve yargı teşkilatı için hayırlı olmasını diledi.

Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşlarımızın adalete daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla yargı hizmetlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, Eceabat ilçesini Çanakkale Adliyesinin yargı çevresinden çıkararak Gelibolu Adliyesinin yargı çevresine bağladık. Alınan bu kararın vatandaşlarımız ve yargı teşkilatımız için hayırlı olmasını diliyorum."

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