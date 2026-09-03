MSB duyurdu: Fırat’ta kardeşlik köprüsü! Türkiye ve Suriye’den ortak proje

Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 4 gemi ve 1 İHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1 uçak ve 1 arama kurtarma helikopterinin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde görev yaptığı bildirildi.

MSB ayrıca 2 Eylül'de Marmara Denizi Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan gemi ve mürettebatına yönelik arama kurtarma çalışmalarına destek verildiğini açıkladı.

Açıklamada arama kurtarma çalışmalarına Deniz Kuvvetlerine ait TCG Işın ve TCG Alemdar dahil olmak üzere 7 gemi ve 11 hava aracıyla destek sağlandığı belirtildi.

MSB, 30 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne'den Taşucu/Mersin'e seyir halinde bulunan yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlar ile Kıbrıs Türkü kardeşlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dileğinde bulundu.

Açıklamada Türkiye'nin Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdüreceği vurgulandı.

Açıklamada, "Söz konusu köprü, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliği ve dayanışmanın somut bir göstergesidir" denildi.

Daha önce sel felaketi nedeniyle yıkılan köprünün yerine inşa edilen projenin Fırat Nehri'nin iki yakası arasındaki ulaşımı kolaylaştıracağı belirtildi.

Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası görevler ve ikili ilişkiler kapsamında geniş bir coğrafyada barışın tesisi ve istikrarın sürdürülmesine katkı sunmaya devam ettiği belirtildi.

İSRAİL'İN YAYILMACI TUTUMUNA TEPKİ

MSB açıklamasında Orta Doğu'daki gelişmelere de değinildi.

Açıklamada, "Orta Doğu'nun tamamını bir çatışma alanına dönüştürmek isteyen İsrail hükümetinin yayılmacı ve saldırgan tutumu uluslararası kamuoyunun gözü önünde sürmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Suriye ve Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ihlal eden askeri faaliyetlerini sürdürdüğü, Filistin'deki yasa dışı yerleşimci terörünü teşvik ettiği ve Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden provokatif eylemlerine devam ettiği belirtildi.

MSB açıklamasında, "İsrail'in sadece bölgesel istikrar ve güvenliğe değil, aynı zamanda küresel istikrar ve güvenliğe de zarar veren bu tutumları bölge halkı nezdinde uluslararası hukuka olan inancı da her geçen gün daha fazla zedelemektedir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, "Bölgede huzur ve istikrarın tesisi için çaba göstermeye, İsrail'in bu yayılmacı ve soykırımcı tutumu karşısında uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler alma konusunda ortak bir sorumluluğu bulunduğunu hatırlatmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.