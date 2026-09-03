MSB duyurdu: Fırat’ta kardeşlik köprüsü! Türkiye ve Suriye’den ortak proje
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Suriye silahlı kuvvetlerinin iş birliğiyle Fırat Nehri üzerinde tamamlanan ikinci yüzer köprü projesini duyurdu. Bakanlık ayrıca İsrail’in bölgesel istikrarı tehdit eden yayılmacı ve saldırgan tutumunun sürdüğünü belirterek uluslararası topluma sorumluluk çağrısı yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Bakanlığın toplantısında terörle mücadele, sınır güvenliği, uluslararası görevler ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
GEMİ KAZALARINDA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
MSB, 30 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne'den Taşucu/Mersin'e seyir halinde bulunan yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlar ile Kıbrıs Türkü kardeşlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dileğinde bulundu.
Bakanlık, kurtarılan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Açıklamada arama kurtarma çalışmalarına Deniz Kuvvetlerine ait TCG Işın ve TCG Alemdar dahil olmak üzere 7 gemi ve 11 hava aracıyla destek sağlandığı belirtildi.
MSB ayrıca 2 Eylül'de Marmara Denizi Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan gemi ve mürettebatına yönelik arama kurtarma çalışmalarına destek verildiğini açıkladı.
Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 4 gemi ve 1 İHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1 uçak ve 1 arama kurtarma helikopterinin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde görev yaptığı bildirildi.
TÜRKİYE-SURİYE ARASINDA FIRAT'TA ORTAK PROJE
Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası görevler ve ikili ilişkiler kapsamında geniş bir coğrafyada barışın tesisi ve istikrarın sürdürülmesine katkı sunmaya devam ettiği belirtildi.
MSB açıklamasında, "Suriye'de istikrarın tesisi ve Suriye halkının günlük yaşamının normalleşmesine katkı sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Suriye Silahlı Kuvvetlerinin iş birliğiyle Fırat Nehri üzerinde yürütülen ikinci yüzer köprü projesi 30 Ağustos'ta tamamlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Daha önce sel felaketi nedeniyle yıkılan köprünün yerine inşa edilen projenin Fırat Nehri'nin iki yakası arasındaki ulaşımı kolaylaştıracağı belirtildi.
Açıklamada, "Söz konusu köprü, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliği ve dayanışmanın somut bir göstergesidir" denildi.
Açıklamada Türkiye'nin Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdüreceği vurgulandı.
NATO İLETİŞİMCİLER KONFERANSI İSTANBUL'DA YAPILACAK
MSB, NATO'nun güncel güvenlik ortamına ilişkin iletişim yaklaşımları ile stratejik iletişim alanındaki gelişmelerin ele alınacağı NATO İletişimciler Konferansı'nın 7-10 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da bulunan Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığında gerçekleştirileceğini açıkladı.
Bakanlık ayrıca dost ve kardeş ülke Özbekistan'ın 1 Eylül Bağımsızlık Günü'nü kutladı.
İSRAİL'İN YAYILMACI TUTUMUNA TEPKİ
MSB açıklamasında Orta Doğu'daki gelişmelere de değinildi.
Açıklamada, "Orta Doğu'nun tamamını bir çatışma alanına dönüştürmek isteyen İsrail hükümetinin yayılmacı ve saldırgan tutumu uluslararası kamuoyunun gözü önünde sürmektedir" ifadeleri kullanıldı.
İsrail'in Suriye ve Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ihlal eden askeri faaliyetlerini sürdürdüğü, Filistin'deki yasa dışı yerleşimci terörünü teşvik ettiği ve Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden provokatif eylemlerine devam ettiği belirtildi.
MSB açıklamasında, "İsrail'in sadece bölgesel istikrar ve güvenliğe değil, aynı zamanda küresel istikrar ve güvenliğe de zarar veren bu tutumları bölge halkı nezdinde uluslararası hukuka olan inancı da her geçen gün daha fazla zedelemektedir" değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada ayrıca, "Bölgede huzur ve istikrarın tesisi için çaba göstermeye, İsrail'in bu yayılmacı ve soykırımcı tutumu karşısında uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler alma konusunda ortak bir sorumluluğu bulunduğunu hatırlatmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.