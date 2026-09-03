Demirkol daha sonra operatöre, aile hekimi olduğu bir hastasının ani şekilde hayatını kaybettiğini söyledi. İhbar tutanağına geçen ifadeye göre Demirkol, "Aile hekimi olduğum bir hastam var, ani olarak vefat etmiş. Hükümet tabibinin görmesi gerekiyor. Belki muhtemelen ölüm nedeni belli değil, hakimin savcının görmesi gerekiyor." d edi.

"BEN DOKTOR NURETTİN DEMİRKOL" Tutanağa göre ilk telefon görüşmesi saat 00.29'da gerçekleşti. 155 operatörünün telefonu açmasının ardından ihbarcı kendisini açıkça "Ben Doktor Nurettin Demirkol." sözleriyle tanıttı.

Soruşturma kapsamında ifade veren Doktor Nurettin Demirkol'un, olay tarihinde acil ihbarı kimin yaptığını bilmediğini beyan ettiği öğrenilmişti. Ancak 8 Eylül 2016 tarihli 155 Acil Çağrı İhbarı Çözüm Tutanağı, ihbarı yapan kişinin bizzat Demirkol olduğunu ortaya koydu.

ÖLÜM NEDENİNİN BELLİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ 155 operatörü Demirkol'dan olayın gerçekleştiği adresi istedi. Demirkol, olay yerinin Beykoz Riva'daki Öğümce Köyü olduğunu söyledi ancak açık adresi tam olarak bilmediğini ifade etti. Bölgenin jandarma sorumluluk alanında olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine operatör, Demirkol'dan 156 Jandarma hattıyla iletişime geçmesini istedi. İlk telefon görüşmesi bu şekilde sona erdi. Ancak Demirkol yalnızca birkaç dakika sonra 155'i ikinci kez aradı. 4 DAKİKA SONRA 155'İ YENİDEN ARADI İhbar çözüm tutanağına göre ikinci görüşme saat 00.33'te başladı. Demirkol bu kez de kendisini açık şekilde tanıtarak "Biraz önce aramıştım, Doktor Nurettin Demirkol. Vefat eden biriyle alakalı..." dedi. Demirkol, jandarmayla görüştüğünü ancak bölgenin polis sorumluluk alanında olduğunun kendisine söylendiğini belirterek yeniden 155'ten yardım istedi.

Görüşmenin en dikkat çekici bölümü ise 155 operatörünün ölümün niteliğini sormasıyla yaşandı. Operatör Demirkol'a "Burada şüpheli ölüm konusu mu var?" diye sordu. Demirkol'un cevabı tutanağa şöyle geçti: "Şüpheli, beklenmedik ani bir ölüm; beklenmedik, şüpheli ani bir ölüm." Böylece Demirkol'un, olay gecesi yaptığı ihbarda ölümü yalnızca "ani ölüm" olarak değil, doğrudan "şüpheli ölüm" şeklinde nitelendirdiği de ortaya çıktı. "SAVCININ GÖRMESİ GEREKİYOR" Demirkol'un ilk görüşmede kullandığı bir başka ifade de soruşturma açısından dikkat çekti. Doktor Demirkol, ölüm nedeninin belli olmadığını belirterek "hâkimin, savcının görmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. 155 operatörü de adres bilgisini aldıktan sonra ekiplerin olay yerine yönlendirilmesi için kaydı oluşturdu. Görüşmenin sonunda operatör, olay yerinin bulunamaması hâlinde Demirkol'un ihbar sırasında kullandığı telefon numarası üzerinden kendisine ulaşılacağını söyledi. Demirkol ise "Tamam, bekliyoruz efendim." yanıtını verdi. Arka plandaki bir kişinin "Abi ulaştınız mı?" sorusuna da Demirkol'un "Ulaştım" dediği tutanağa yansıdı.

OPERATÖR SORDU: "BURADA ŞÜPHELİ ÖLÜM KONUSU MU VAR?"





İFADESİYLE 155 KAYDI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ MERCEK ALTINDA



Soruşturma kapsamında ifade veren Demirkol'un, yıllar önce acil ihbarda bulunan kişinin kim olduğunu bilmediğini beyan etmesine karşın, resmi 155 ihbar çözüm tutanağında iki ayrı telefon görüşmesinde de kendisini ismiyle tanıttığı görüldü.

Demirkol'un ayrıca ölümün nedeninin belli olmadığını söylemesi, savcının olayla ilgilenmesi gerektiğini belirtmesi ve ölümü iki kez "şüpheli, beklenmedik ani ölüm" şeklinde tanımlaması soruşturmadaki dikkat çekici ayrıntılar arasına girdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.

DETAYLAR A HABER'DE

A Haber Özel Haber Şefi Mehmet Karataş soruşturmanın seyrine dair, "Özellikle Başsavcılıkça yapılan yazılı açıklamada ve bilgilendirmede şunu söyleyeyim; Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı." sözleriyle aktardı.

DOSYA ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSUNDA

Şüphelinin daha önceki durumuna ve sonraki sürece değinen Mehmet Karataş, "Daha önce de tanık sıfatıyla aslında Nurettin Demirkol ifade vermişti. Yarın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunda dosya savcılığa çıkarılmış olacak." açıklamasında bulundu.

OTOSPİ RAPORUNA ULAŞILDI

Ölümün ardındaki şüpheli durumlara ve incelenen yeni delillere dikkat çeken Mehmet Karataş, "Bu soruşturmanın özellikle de eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin şüpheli görülen ve kendisinin biliyorsunuz ki 2016'dan sonra Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı otopsi raporunun, yani DNA'sına ilişkin olarak incelemelerin yapıldığı fotoğrafların yanı sıra video istemişti. 2016'da kayda geçen o videoya ulaşıldı ve video bilirkişiye gönderildi." dedi.

BOĞULMAYA ÇALIŞILMIŞTI İDDİASI



Karataş, bilirkişi incelemesinden çıkan çarpıcı detayları, "Denizolgun'un göğüs kısmında bir morluk oluştuğu ve bunun da aslında birileri tarafından boğulmaya çalışıldığı ya da üzerine darp edilebilme durumunun söz konusu olduğu bilirkişi raporunda yer almıştı. Bu şüpheli durumla ilgili tüm yönleriyle inceleniyor ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da yürütülen bu soruşturma kapsamında Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol'u ilk etapta tanık olarak çağırmıştı ve şu anda da dediğimiz gibi yalancı tanıklık suçundan gözaltına alındığı bilgisini sizlerle paylaşmış oluyoruz." ifadeleriyle aktardı.