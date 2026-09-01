FETÖ'nün "Signal" ağı deşifre edildi! 10 şüpheli gözaltında
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince FETÖ/PDY'nin Signal üzerinden kurduğu haberleşme ağı deşifre edildi. Çalışmalarda, örgütün güncel bilişim yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışma gerçekleştirildi.
SIGNAL ÜZERİNDEN İLETİŞİM AĞI
FETÖ/PDY tarafından kullanılan Signal kriptolu haberleşme programının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 13 şüpheli belirlendi.
13 ŞÜPHELİDEN 10'U YAKALANDI
Başsavcılığın talimatıyla şüphelilerin yakalanmasına yönelik 1 Eylül 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalanarak gözaltına alındı.