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FETÖ'nün "Signal" ağı deşifre edildi! 10 şüpheli gözaltında

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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FETÖ'nün "Signal" ağı deşifre edildi! 10 şüpheli gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince FETÖ/PDY'nin Signal üzerinden kurduğu haberleşme ağı deşifre edildi. Çalışmalarda, örgütün güncel bilişim yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışma gerçekleştirildi.

FETÖ'nün "Signal" ağı deşifre edildi! 10 şüpheli gözaltında - 1

SIGNAL ÜZERİNDEN İLETİŞİM AĞI

FETÖ/PDY tarafından kullanılan Signal kriptolu haberleşme programının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 13 şüpheli belirlendi.

FETÖ'NÜN SİGNAL AĞI DEŞİFRE EDİLDİ

13 ŞÜPHELİDEN 10'U YAKALANDI

Başsavcılığın talimatıyla şüphelilerin yakalanmasına yönelik 1 Eylül 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ'nün "Signal" ağı deşifre edildi! 10 şüpheli gözaltında - 2

FİRARİLER ARANIYOR

Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

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