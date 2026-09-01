Başkan Erdoğan'dan dünyaya çağrı: Çatışmalar diplomasiyle çözülmeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

"ÇOK BOYUTLU DIŞ POLİTİKAMIZLA ÖRTÜŞÜYOR"

Asya Pasifik Bölgesi'yle Orta Doğu'yu aynı zeminde buluşturan teşkilatı, Birleşmiş Milletlerin destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Şanghay İşbirliği Teşkilatı, her şeyden evvel bizim bölgesel sahiplenmeyi merkeze alan çok boyutlu dış politikamızla örtüşen bir yapıya sahiptir.

Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyoruz. Birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz. Teşkilatın sadece barış ve istikrarın temininde değil, halklarımızın refahı için çok önemli olan kesintisiz ve güvenli ulaştırma koridorlarının tesisi ile enerji arzı güvenliği gibi alanlarda da rol oynayabileceğini düşünüyoruz.