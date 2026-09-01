Başkan Erdoğan'dan dünyaya çağrı: Çatışmalar diplomasiyle çözülmeli
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde önemli mesajlar verdi. Erdoğan, çatışmaların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bölgemizde ve dünyada barış için çalışıyoruz" dedi. İsrail'in saldırgan politikalarına da tepki gösteren Erdoğan, bunun bedelini tüm bölgenin ödediğine dikkat çekti. Mekke Savunma İttifakı'na da değinen Erdoğan, anlaşmanın bölgedeki istikrara önemli katkı sunacağını belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:
"ÇOK BOYUTLU DIŞ POLİTİKAMIZLA ÖRTÜŞÜYOR"
Asya Pasifik Bölgesi'yle Orta Doğu'yu aynı zeminde buluşturan teşkilatı, Birleşmiş Milletlerin destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Şanghay İşbirliği Teşkilatı, her şeyden evvel bizim bölgesel sahiplenmeyi merkeze alan çok boyutlu dış politikamızla örtüşen bir yapıya sahiptir.
Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyoruz. Birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz. Teşkilatın sadece barış ve istikrarın temininde değil, halklarımızın refahı için çok önemli olan kesintisiz ve güvenli ulaştırma koridorlarının tesisi ile enerji arzı güvenliği gibi alanlarda da rol oynayabileceğini düşünüyoruz.
HER ALANDA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU
Ülkemizin teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişimi noktasında, bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istiyorum. Hazar geçişli Orta Koridor Girişimi'nin Kuşak ve Yol Girişimi'yle de uyumlu hale getirilmesini istiyoruz. Bu bağlamda teşkilat bünyesindeki işbirliğine büyük önem veriyoruz. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı'yla her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE
Kıymetli dostlar, adil düzen arayışımızın temel gayelerinden biri de hiç şüphesiz gelecek nesillere daha istikrarlı, müreffeh ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. İklim değişikliği, düzensiz göç, terörizm, sınır aşan suçlar ve gıda güvenliği gibi meseleler artık birçok ülke için tehdit teşkil etmektedir. Türkiye olarak iklim değişikliğinin farklı coğrafyalar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da COP31 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağız. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızı da aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim.
ÇOK KUTUPLU DÜNYANIN İNŞASI
Sözlerime son verirken, teşkilatımızın Şanghay ruhundan aldığı motivasyonla gerçek anlamda çok kutuplu bir dünyanın inşa edilmesinde önemli rol üstleneceğine inandığımı bir kez daha vurguluyorum. Kırgızistan'dan dönem başkanlığını devralacak olan Pakistan'a başarılar diliyorum. Toplantılarımızın bölgemiz ve ülkelerimizin ortak geleceği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
MEKKE İTTİFAKI
Değerli dostlar, Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı, bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.
"İSRAİL'İN SALDIRGAN POLİTİKASININ BEDELİNİ BÖLGE ÖDÜYOR"
Barışı konuşurken, İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir. Değerli dostlar, tekrar Kırgızistan'dan dönem başkanlığını devralacak olan Pakistan'a başarılar diliyor, toplantılarımızın bölgemiz ve ülkelerimizin ortak geleceği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum.