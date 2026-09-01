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Yıllardır bekleyen dava ve soruşturmalara yeni yol! Alo Adalet 135 bugün devrede

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yıllardır bekleyen dava ve soruşturmalara yeni yol! Alo Adalet 135 bugün devrede

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in duyurduğu Alo Adalet 135 hizmeti bugün saat 10.00’da başlıyor. Üç adliyede başlayacak uygulama kapsamında, beş yılı aşan dava ve üç yılı aşan soruşturma dosyaları için başvurular alınacak. Başvurular, yapay zeka destekli sesli asistan veya uzman temsilciler aracılığıyla yapılabilecek.

Adalet Bakanlığı, uzun süren dava ve soruşturma dosyaları için yeni başvuru dönemini bugün başlatıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alo Adalet 135 hizmetinin bugün saat 10.00 itibarıyla pilot olarak Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde devreye alınacağını açıkladı. Beş yılı aşan dava ve üç yılı aşan soruşturma dosyaları için başvurular, yapay zeka destekli sesli asistan veya uzman temsilciler üzerinden iletilebilecek.

Alo Adalet 135, 1 Eylül itibarıyla hizmete giriyor. (A Haber Grafik Ekibi)Alo Adalet 135, 1 Eylül itibarıyla hizmete giriyor. (A Haber Grafik Ekibi)

135 ALO ADALET HATTI HAYATA GEÇİRİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026-2027 Adli Yılı'nın başlamasıyla birlikte vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıracak yeni bir uygulamanın hayata geçirildiğini açıkladı. 135 Alo Adalet Hattı, ilk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot uygulama olarak hizmet vermeye başladı.

Üç yılı aşan soruşturma dosyaları da kapsamda olacak.Üç yılı aşan soruşturma dosyaları da kapsamda olacak.

HANGİ DOSYALAR İÇİN BAŞVURU YAPILABİLECEK?

Uygulama, belirli bir sürenin üzerinde devam eden dava ve soruşturma dosyalarına yönelik olacak. Buna göre vatandaşlar;

  • İlk derece mahkemelerinde 5 yılı aşan dava dosyaları,
  • Bölge adliye mahkemelerinde 5 yılı aşan dava dosyaları,
  • Bölge idare mahkemelerinde 5 yılı aşan dava dosyaları,
  • 3 yılı aşan soruşturma dosyaları

hakkında Alo Adalet 135 üzerinden başvuruda bulunabilecek. Başvurular, sistemde yer alan yapay zeka destekli sesli asistan aracılığıyla yapılabileceği gibi uzman temsilciler üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

Yeni uygulama ilk etapta üç adliyede başlayacak.Yeni uygulama ilk etapta üç adliyede başlayacak.

İLK ETAPTA 3 ADLİYEDE UYGULANACAK

Uygulamanın başlangıç noktaları şöyle:

Adliye
Uygulama tarihi
Ankara Batı Adliyesi
1 Eylül 2026
İzmir Adliyesi
1 Eylül 2026
Kayseri Adliyesi
1 Eylül 2026

Alo Adalet 135'in ilk aşamadaki uygulaması bu üç adliyeyle sınırlı olacak. Pilot uygulamanın kapsamına ilişkin yeni adımlar ise ilerleyen süreçte belirlenecek.

Başvurular yapay zeka destekli sesli asistanla yapılabilecek.Başvurular yapay zeka destekli sesli asistanla yapılabilecek.

BAŞVURULAR İLGİLİ BİRİMLERE İLETİLECEK

Alo Adalet 135 üzerinden alınan başvurular doğrudan Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarına ulaştırılacak. Buradaki değerlendirme sürecinin ardından gerekli görülmesi halinde dosyanın bulunduğu mahkeme veya Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girecek.

Vatandaşın dosyasına ilişkin süreç hakkında yapılan bilgilendirme ise SMS yoluyla kendisine aktarılacak. Böylece başvurunun ardından yaşanan gelişmelerin vatandaşlara doğrudan bildirilmesi amaçlanıyor.

Sistem uzun süren dava ve soruşturmalara yönelik kullanılacak.Sistem uzun süren dava ve soruşturmalara yönelik kullanılacak.

AMAÇ UZUN SÜREN DOSYALARA İLİŞKİN BAŞVURULARI KOLAYLAŞTIRMAK

Yeni sistemle özellikle yıllardır sonuçlanmayan dava ve soruşturmalara ilişkin vatandaşların başvuru sürecinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Vatandaşlar, belirtilen süreleri aşan dosyalar için Alo Adalet 135 üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuruların ilgili bürolara aktarılmasının ardından gerekli durumlarda dosyanın bulunduğu adli merciler tarafından değerlendirme yapılacak.

Adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor. (Fotoğraf: AA)Adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor. (Fotoğraf: AA)

"ADALETİN VAKTİNDE TECELLİSİNİ TEMİN ETMEK İSTİYORUZ"

Bakan Gürlek, uygulamanın temel amacının yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlamak olduğunu belirtti. Bakan Gürlek, "Adaletin vaktinde tecellisini temin etmek" hedefi doğrultusunda yeni uygulamanın önemli bir adım olduğunu ifade etti.

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