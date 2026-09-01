Yıllardır bekleyen dava ve soruşturmalara yeni yol! Alo Adalet 135 bugün devrede
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in duyurduğu Alo Adalet 135 hizmeti bugün saat 10.00’da başlıyor. Üç adliyede başlayacak uygulama kapsamında, beş yılı aşan dava ve üç yılı aşan soruşturma dosyaları için başvurular alınacak. Başvurular, yapay zeka destekli sesli asistan veya uzman temsilciler aracılığıyla yapılabilecek.
Adalet Bakanlığı, uzun süren dava ve soruşturma dosyaları için yeni başvuru dönemini bugün başlatıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alo Adalet 135 hizmetinin bugün saat 10.00 itibarıyla pilot olarak Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde devreye alınacağını açıkladı. Beş yılı aşan dava ve üç yılı aşan soruşturma dosyaları için başvurular, yapay zeka destekli sesli asistan veya uzman temsilciler üzerinden iletilebilecek.
135 ALO ADALET HATTI HAYATA GEÇİRİLDİ
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026-2027 Adli Yılı'nın başlamasıyla birlikte vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıracak yeni bir uygulamanın hayata geçirildiğini açıkladı. 135 Alo Adalet Hattı, ilk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot uygulama olarak hizmet vermeye başladı.
HANGİ DOSYALAR İÇİN BAŞVURU YAPILABİLECEK?
Uygulama, belirli bir sürenin üzerinde devam eden dava ve soruşturma dosyalarına yönelik olacak. Buna göre vatandaşlar;
- İlk derece mahkemelerinde 5 yılı aşan dava dosyaları,
- Bölge adliye mahkemelerinde 5 yılı aşan dava dosyaları,
- Bölge idare mahkemelerinde 5 yılı aşan dava dosyaları,
- 3 yılı aşan soruşturma dosyaları
hakkında Alo Adalet 135 üzerinden başvuruda bulunabilecek. Başvurular, sistemde yer alan yapay zeka destekli sesli asistan aracılığıyla yapılabileceği gibi uzman temsilciler üzerinden de gerçekleştirilebilecek.