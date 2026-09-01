Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! İdris Naim Şahin'e yurt dışı çıkış yasağı talebi: Sevk yazısına ahaber.com.tr ulaştı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Şahin adına tahsisli olduğu belirlenen ve örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kuriş’in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı tespit edilen aracın sahibi olan Şahin, ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şahin’in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifade yaklaşık 3,5 saat sürdü ve 12 sayfa tuttu. Şahin'in, sevk yazısında araçların bilgisi dışında kullanıldığını beyan ettiği belirtilirken, dosya kapsamındaki şüpheli ifadelerinde bazı tahsisli araçların Şahin'in bilgisi dahilinde tahsis edildiği ve kullanıldığı yönünde beyanlar yer aldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, üzere Ankara Adliyesi'ne geldi.
HİLMİ TUNA KURİŞ'İN YAKALANDIĞI ARAÇ ŞAHİN'E TAHSİSLİYDİ
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde firari olarak aranan Hilmi Tuna Kuriş'in yakalandığı aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu belirlendi.
34 SL 313 plakalı araçta Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın yakalandığı, aracın sürücüsünün ise Mehmet Özmen olduğu tespit edilmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasındaki araç kullanımı ve olayla ilgili gelişmeler kapsamında İdris Naim Şahin'in ifadesine başvuruldu.