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Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! İdris Naim Şahin'e yurt dışı çıkış yasağı talebi: Sevk yazısına ahaber.com.tr ulaştı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! İdris Naim Şahin'e yurt dışı çıkış yasağı talebi: Sevk yazısına ahaber.com.tr ulaştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Şahin adına tahsisli olduğu belirlenen ve örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kuriş’in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı tespit edilen aracın sahibi olan Şahin, ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şahin’in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifade yaklaşık 3,5 saat sürdü ve 12 sayfa tuttu. Şahin'in, sevk yazısında araçların bilgisi dışında kullanıldığını beyan ettiği belirtilirken, dosya kapsamındaki şüpheli ifadelerinde bazı tahsisli araçların Şahin'in bilgisi dahilinde tahsis edildiği ve kullanıldığı yönünde beyanlar yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, üzere Ankara Adliyesi'ne geldi.

Alihan KurişAlihan Kuriş

HİLMİ TUNA KURİŞ'İN YAKALANDIĞI ARAÇ ŞAHİN'E TAHSİSLİYDİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde firari olarak aranan Hilmi Tuna Kuriş'in yakalandığı aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu belirlendi.

34 SL 313 plakalı araçta Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın yakalandığı, aracın sürücüsünün ise Mehmet Özmen olduğu tespit edilmişti.

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim ŞahinEski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasındaki araç kullanımı ve olayla ilgili gelişmeler kapsamında İdris Naim Şahin'in ifadesine başvuruldu.

Hilmi Tuna KurişHilmi Tuna Kuriş

TAHSİSLİ DİĞER ARAÇLAR DA İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında yapılan geriye dönük incelemelerde İdris Naim Şahin adına tahsisli iki araçla ilgili de tespitlere ulaşıldığı bildirildi.

Yetkililerin söz konusu araçların kimler tarafından ve hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Şahin adına tahsisli olduğu belirlenen araçŞahin adına tahsisli olduğu belirlenen araç

Başsavcılığın, tutuklanan Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanılan araçla ilgili detayları ve bağlantıları araştırdığı belirtildi.

SORUŞTURMADA 81 TUTUKLAMA

Öte yandan soruşturma kapsamında bugüne kadar çok sayıda şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre gözaltına alınarak hakimliklere sevk edilen şüphelilerden 81'i tutuklandı, 10'u hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

NAİM ŞAHİN'DEN 12 SAYFALIK İFADE

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifade yaklaşık 3,5 saat sürdü ve 12 sayfa tuttu.

Başsavcılığın, Şahin hakkında "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından, "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! İdris Naim Şahin'e yurt dışı çıkış yasağı talebi: Sevk yazısına ahaber.com.tr ulaştı - 1

"ARAÇLAR BİLGİM DIŞINDA KULLANILDI"

Şahin'in, araçların bilgisi dışında kullanıldığını beyan ettiği belirtilirken, dosya kapsamındaki şüpheli ifadelerinde bazı tahsisli araçların Şahin'in bilgisi dahilinde tahsis edildiği ve kullanıldığı yönünde beyanlara yer verildi.

Değerlendirmede ayrıca telefon ön inceleme tutanakları, HTS kayıtları, PTS geçiş kayıtları ve görüntüleri, kiralama sözleşmeleri ile kolluk sistemlerindeki araç kullanım kayıtlarının delil niteliğinde olduğu ifade edildi.

Savcılık değerlendirmesinde, Şahin'in eski İçişleri Bakanı olması nedeniyle nüfuzunu şüpheliler veya tanıklar üzerinde kullanabileceği ve delilleri karartma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

Mevcut delil durumu itibarıyla adli kontrol tedbirlerinin yeterli olacağı değerlendirilirken, siyasi kimliği nedeniyle olası yurt dışı bağlantıları da dikkate alınarak kaçma şüphesinin bulunabileceği kaydedildi.

KURIŞ SORUŞTURMASINDA KRİTİK İSİM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılması olayında kullanılan araca ilişkin dikkat çeken bir bağlantı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında aracın tahsis sahibi olduğu belirlenen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, şüpheli sıfatıyla savcılıkta ifade verdi. Şahin'in savcılık ifadesinin ardından süreç yeni bir aşamaya taşındı.

Ankara AdliyesiAnkara Adliyesi

Şüphelilerden 2'sinin kolluk işlemlerinin devam ettiği, firari durumdaki 27 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 şirkete ve 4 derneğe el konulduğu, bu şirketlere kayyum atandığı bildirildi.

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