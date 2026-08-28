Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Hasan Mutlu ile birlikte toplam 78 kişi hakkında iddianame hazırlandı
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Tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile 77 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Toplam 78 kişi hakkında iddianame hazırlandı.
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile 77 kişi hakkında iddianame hazırlandı.
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