Kan donduran video! Bebekleri ve başörtülüleri hedef alan tehditler tepki çekti

Skandal görüntülerde şahsın, özellikle Müslümanları, başörtülü kadınları ve çocukları hedef aldığı görüldü. Ağır hakaret ve küfürler savuran şüphelinin, çeşitli vahşi eylemler gerçekleştireceğine ilişkin tehditlerde bulunduğu öne sürüldü.

Şahsın, önümüzdeki iki aylık döneme ilişkin tehditlerde bulunması ve bunları son derece rahat bir tavırla dile getirmesi, görüntüleri izleyenlerin tepkisini çekti.

Fotoğraf: AA Arşiv

"EKİPMANLARIM HAZIR" DEDİ

Videoda yalnızca insanlara yönelik değil, hayvanlara karşı da şiddet içerikli ifadeler kullanan şahsın, geçmişte kedilere işkence ettiğini ve onları öldürdüğünü iddia ettiği görüldü.

Kendisini pedofil olarak tanımlayan şahsın, vahşi eylemlerini sürdürme yönündeki ifadeleri dehşete düşürdü.

"Tüm ekipmanlarım hazır" şeklindeki sözleriyle tehditlerini sürdüren kişinin, iki ay sonrasını işaret etmesi olayın ciddiyetine ilişkin endişeleri artırdı.