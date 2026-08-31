Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheliden 3’ü Erzurum Adliyesine sevk edildi. Diğer 7 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

3 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda emniyet ve jandarma koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 3'ünün emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

ERZURUM ADLİYESİNE SEVK EDİLDİLER

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, daha sonra Erzurum Adliyesine getirildi.

Şüphelilerin adliyedeki sorgu işlemleri devam ediyor.

DİĞER 7 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer 7 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

5. DALGA OPERASYONDA GÖZALTINA ALINANLAR

Operasyonda, Temmuz 2017 ile Temmuz 2019 arasında Tunceli İl Jandarma Komutan Vekilliği ve İl Jandarma Alay Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulunan A.K. ile eşi B.H.K. gözaltına alındı.

Polis dalgıçları A.K., G.G. ve V.İ. de gözaltına alınan şüpheliler arasında yer aldı.

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan güvenlik korucusu Fatih Ö'nün çocukları D.Ö., S.Ö. ve N.M.Ö. ile eşi S.Ö. de operasyon kapsamında gözaltına alındı.

O dönem üniversite öğrencisi olan P.B. de gözaltına alınan 10 şüpheli arasında bulunuyor.