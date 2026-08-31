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DinamikPay soruşturmasından sıcak gelişme! Bitexen'in sahibi Kemal Cenk Erdem tutuklandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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DinamikPay soruşturmasından sıcak gelişme! Bitexen'in sahibi Kemal Cenk Erdem tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen DinamikPay soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. Sahibi Kemal Cenk Erdem, “malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” suçundan tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen DinamikPay soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. Sahibi Kemal Cenk Erdem, "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçundan tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

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