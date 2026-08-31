DinamikPay soruşturmasında sıcak gelişme! Bitexen'in sahibi Kemal Cenk Erdem tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen DinamikPay soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. Sahibi Kemal Cenk Erdem, “malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” suçundan tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında derinleştirilen incelemelerde, Kemal Cenk Erdem'in DinamikPay'ın kurucusu ve hakim ortağı Ayşin Erdem ile evli olduğu, ikili arasında da yoğun bir mali bağ bulunduğu ortaya çıkarıldı. Hazırlanan tespit tutanaklarında, DinamikPay'ın kuruluş sermayesinin doğrudan Erdem ile bağlantılı Bitexen'den aktarılan fonlarla karşılandığı, Dinamik Yatırım'ın sermaye yapısında da farklı dönemlerde Kemal Cenk Erdem'in şahsi fonları ile Bitexen kaynaklı yüksek meblağlı finansal kaynakların kullanıldığı belirlendi.

YÜZ MİLYON TL'YE YAKLAŞAN ÇİFT YÖNLÜ ŞÜPHELİ HAREKETLİLİK Soruşturma dosyasındaki mali denetim raporlarında, Kemal Cenk Erdem ile eşi Ayşin Erdem arasında yüz milyon TL'ye yaklaşan devasa boyutta çift yönlü mali hareketlilik yaşandığı vurgulandı. Şüphelinin yalnızca tek bir şirketle sınırlı kalmadığı; Bitexen, Exenpay ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları üzerinden finansal teknoloji ve kripto varlık alanında organize bir şirket ağı kurarak bu yapıyı yönettiği tespitlerine yer verildi.

MAHKEMEDEN ŞOK TESPİT: FİİLİ YÖNETİCİ VE KARAR VERİCİ ERDEM Nöbetçi hâkimlik tarafından verilen kararda, söz konusu karmaşık şirket bağlantıları ile dosyadaki tanık ve şüpheli ifadeleri birlikte değerlendirildi. Kararda, Erdem'in DinamikPay şirketinden tamamen bağımsız bir üçüncü şahıs olarak kabul edilemeyeceği açıkça belirtildi. Kemal Cenk Erdem'in şirketler grubunun fiilî yönetiminde yer aldığı ve tüm finansal karar mekanizmalarını yöneten en etkili isim olduğu ifade edildi.