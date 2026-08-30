Siyasilerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları: “Topyekun bir varoluş mücadelesi”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında 26 Ağustos 1922'de başlatılan ve 30 Ağustos'ta zaferle taçlanan Büyük Taarruz ile Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 104'üncü yıl dönümü yurdun dört bir yanında ve KKTC'de coşkuyla kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve bakanlar da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk milletinin ağustos aylarındaki zaferler zincirine altın bir halka olarak eklenen ve ilk kez 1926 yılında Zafer Bayramı olarak kutlanmaya başlanan tarihi gün dolayısıyla yurt genelinde ve KKTC'de çeşitli törenler düzenleniyor.

CEVDET YILMAZ: "30 AĞUSTOS BÜYÜK BİR ZAFERDİR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"30 Ağustos vatanına, bayrağına ve mukaddesatına uzanan hayasız ellere karşı aziz milletimizin imanıyla, cesaretiyle ve istiklal iradesiyle kazandığı büyük bir zaferdir. Emperyalist saldırganlığa karşı mazlum milletlerin umudu olmuş bir destandır. 1071'de Malazgirt'te açılan kapının bir daha asla kapatılamayacağı, 1922'de Büyük Taarruz ile tescil edilmiştir.

Bu toprakları vatan kılan ruh, istiklalimiz söz konusu olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan milletimizin sarsılmaz iradesinde, vatan sevgisinde ve bağımsız yaşama azminde vücut bulmuştur.

Ecdadımızdan devraldığımız bu mukaddes emaneti aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımak, Türkiye Yüzyılı'nı aynı ruhla inşa etmek, tarihimize ve aziz şehitlerimizin hatırasına karşı en büyük sorumluluğumuzdur.

Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."