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Siyasilerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları: “Topyekun bir varoluş mücadelesi”

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Siyasilerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları: “Topyekun bir varoluş mücadelesi”

Siyasilerden 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle peş peşe mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “30 Ağustos milletimizin imanıyla, cesaretiyle ve istiklal iradesiyle kazandığı büyük bir zaferdir” derken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Bu zafer, Anadolu'da yükselen milli iradenin, meclisiyle, ordusuyla, kadınıyla erkeğiyle topyekün bir varoluş mücadelesine dönüşmesinin nişanesidir” ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında 26 Ağustos 1922'de başlatılan ve 30 Ağustos'ta zaferle taçlanan Büyük Taarruz ile Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 104'üncü yıl dönümü yurdun dört bir yanında ve KKTC'de coşkuyla kutlanıyor.

Siyasilerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları: “Topyekun bir varoluş mücadelesi” - 1

Türk milletinin ağustos aylarındaki zaferler zincirine altın bir halka olarak eklenen ve ilk kez 1926 yılında Zafer Bayramı olarak kutlanmaya başlanan tarihi gün dolayısıyla yurt genelinde ve KKTC'de çeşitli törenler düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve bakanlar da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Siyasilerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları: “Topyekun bir varoluş mücadelesi” - 2

CEVDET YILMAZ: "30 AĞUSTOS BÜYÜK BİR ZAFERDİR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"30 Ağustos vatanına, bayrağına ve mukaddesatına uzanan hayasız ellere karşı aziz milletimizin imanıyla, cesaretiyle ve istiklal iradesiyle kazandığı büyük bir zaferdir. Emperyalist saldırganlığa karşı mazlum milletlerin umudu olmuş bir destandır. 1071'de Malazgirt'te açılan kapının bir daha asla kapatılamayacağı, 1922'de Büyük Taarruz ile tescil edilmiştir.

Bu toprakları vatan kılan ruh, istiklalimiz söz konusu olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan milletimizin sarsılmaz iradesinde, vatan sevgisinde ve bağımsız yaşama azminde vücut bulmuştur.

Ecdadımızdan devraldığımız bu mukaddes emaneti aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımak, Türkiye Yüzyılı'nı aynı ruhla inşa etmek, tarihimize ve aziz şehitlerimizin hatırasına karşı en büyük sorumluluğumuzdur.

Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Siyasilerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları: “Topyekun bir varoluş mücadelesi” - 3

NUMAN KURTULMUŞ: "TOPYEKÜN BİR VAROLUŞ MÜCADELESİ"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"30 Ağustos vatanı, bayrağı, istiklali ve istikbali uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan milletimizin, esareti asla kabul etmeyeceğini bütün dünyaya ilan ettiği büyük bir zaferdir. Bu zafer, Anadolu'da yükselen milli iradenin, meclisiyle, ordusuyla, kadınıyla erkeğiyle topyekün bir varoluş mücadelesine dönüşmesinin ve imkansızlıklar içinde gösterilen azim ve inançla bağımsızlık yolunun açılmasının nişanesidir.

Bizlere düşen görev, ecdadımızdan devraldığımız bu büyük mirası daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye hedefiyle geleceğe taşımaktır. 30 Ağustos Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünde, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ: "30 AĞUSTOS SADECE BİR TARİH DEĞİLDİR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Göktaş, mesajında:

"30 Ağustos sadece bir tarih değildir. Bugünümüzün rehberi, yarınımızın istikametidir. Milletimizin azim ve kararlılıkla tarihe kazıdığı bu eşsiz zaferin 104. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Siyasilerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları: “Topyekun bir varoluş mücadelesi” - 4

VEDAT IŞIKHAN: "MİLLETİMİZİN ESARETİ KABUL ETMEYECEĞİNİN SİMGESİ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı.

Işıkhan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Büyük Zaferimizin 104'üncü yılındayız. Milletimizin esareti kabul etmeyeceğinin simgesi, tarihimizin dönüm noktalarından 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor, şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum."

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN: "BÜYÜK BİR EMANETTİR"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekin, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"30 Ağustos milletimizin bağımsızlık iradesinin tarihe vurduğu mühür, nesilden nesile taşıdığımız büyük bir emanettir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bu emaneti, köklerinden güç alan, milli ve manevi değerleriyle yetişen, öğrenen, üreten ve geleceğe yön veren evlatlarımızla yarınlara taşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki zaferleri yaşatmanın yolu, o zaferlerin ruhunu anlayan ve taşıdığı emaneti geleceğe taşıyacak nesiller yetiştirmekten geçer. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi hürmet ve minnetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

MURAT KURUM: "30 AĞUSTOS'TA VERİLEN MÜCADELENİN HATIRASINI TAŞIYOR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Kurum, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkiye'mizin dört bir yanında dalgalanan her bayrak, 30 Ağustos'ta verilen mücadelenin ve ardından gelen zaferin hatırasını taşıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere, bu zafer için ter döken tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

MEHMET NURİ ERSOY: "BU MİLLET KENDİ GELECEĞİ ÜZERİNDEKİ İRADESİNİ HİÇBİR GÜCE TESLİM ETMEYECEK"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ersoy, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"30 Ağustos'un bize anlattığı hakikat, aradan geçen 104 yılda hiç değişmedi, asla da değişmeyecek. Bu millet, kendi geleceği üzerindeki iradesini hiçbir güce teslim etmeyecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehası ve komutasındaki şanlı ordumuzun 30 Ağustos 1922'de kazandığı Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Bu vatan uğruna mücadele eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

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